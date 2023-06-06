Гашек прибув до України: ціль візиту легенди НХЛ

Гашек приїхав до України. Фото: twitter.com/GwaraMedia

3 червня в Україну прибув легенда світового та чеського хокею, олімпійський чемпіон, дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек. З перших днів повномасштабного вторгнення він зайняв активну проукраїнську позицію.

В Україні "Домінатор" відвідав Харків, Бородянку, Бучу, Ірпінь та Київ, повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

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Гашек — великий друг України

Гашек 3 червня приїхав до України та розпочав свій візит з Харкова, де відвідав дві пошкоджені льодові ковзанки. У столиці Слобожанщини чех був вражений руйнуваннями спального району Салтівка, по якому було завдано найбільших обстрілів.

5 червня Гашек прибув до Києва, де зустрівся з керівництвом українського хокею та своїм колишнім одноклубником та олімпійським чемпіоном Олексієм Житником.

Після візиту до Бородянки, Бучі, Ірпені Гашек пообіцяв допомогти, щоб у всіх цих містах з'явилися льодові ковзанки.

"Дуже хочу, щоб після закінчення війни у цих містах, назви яких зараз на устах у всьому світі, з'явилися хокейні ковзанки, щоб діти могли займатися нашим видом спорту. Обіцяю приїжджати на відкриття арен і всіляко вас підтримувати", — сказав 58-річний "Домінатор”.

Також Гашек у Києві відвідав тренування за участю вихованців "Сокола" та "Краматорська", після яких роздавав автографи.

"Діти, це дуже класно, що в такий непростий для вашої країни час ви можете грати в хокей і підтримувати здоровий спосіб життя. Будьте старанними, і все у вас вийде!" — сказав Гашек.

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