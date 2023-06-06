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Известный футболист отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 10:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный футболист отреагировал на подрыв Каховской ГЭС
Каховская ГЭС. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля уверен, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не остановит контрнаступление ВСУ. Он заявил, что последствия техногенной катастрофы пока сложно представить. 

Зозуля на своей странице в Telegram написал о том,  как важно сохранять спокойствие в эти непростые часы. 

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Роман Зозуля уже девять лет активно занимается волонтерской деятельностью, помогает украинским беженцам и обеспечивает военнослужащих всем необходимым. Футболист активно ведет аккаунты в социальных сетях и поддерживает соотечественников даже в самые тяжелые времена. 

Роман Зозуля
Роман Зозуля на благотворительном матче. Фото: УНИАН

Обращение к украинцам

Зозуля поблагодарил ПВО: в ночь на шестое июня были сбиты все ракеты, которые российские войска запустили по территории Украины. Спортсмен прокомментировал и подрыв оккупантами Каховской ГЭС. 

Футболист написал, что россияне отважились на этот шаг из-за опасений по поводу контрнаступления украинских войск. Противник делает все возможное для того, чтобы отсрочить продвижение ВСУ. Зозуля попросил украинцев фильтровать информацию и доверять только проверенным источникам. 

Telegram Романа Зозули
Скриншот из Telegram Романа Зозули

Украинский форвард пообещал, что однажды утром всех жителей страны будут ждать хорошие новости. А до того момента нельзя поддаваться панике и терять веру в победу над оккупантами. 

Напомним, украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Гарри Кейна.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться в итальянскую Серию А. 

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