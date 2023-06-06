Известный футболист отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

Каховская ГЭС. Фото: Google

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля уверен, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не остановит контрнаступление ВСУ. Он заявил, что последствия техногенной катастрофы пока сложно представить.

Зозуля на своей странице в Telegram написал о том, как важно сохранять спокойствие в эти непростые часы.

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Роман Зозуля уже девять лет активно занимается волонтерской деятельностью, помогает украинским беженцам и обеспечивает военнослужащих всем необходимым. Футболист активно ведет аккаунты в социальных сетях и поддерживает соотечественников даже в самые тяжелые времена.

Роман Зозуля на благотворительном матче. Фото: УНИАН

Обращение к украинцам

Зозуля поблагодарил ПВО: в ночь на шестое июня были сбиты все ракеты, которые российские войска запустили по территории Украины. Спортсмен прокомментировал и подрыв оккупантами Каховской ГЭС.

Футболист написал, что россияне отважились на этот шаг из-за опасений по поводу контрнаступления украинских войск. Противник делает все возможное для того, чтобы отсрочить продвижение ВСУ. Зозуля попросил украинцев фильтровать информацию и доверять только проверенным источникам.

Скриншот из Telegram Романа Зозули

Украинский форвард пообещал, что однажды утром всех жителей страны будут ждать хорошие новости. А до того момента нельзя поддаваться панике и терять веру в победу над оккупантами.

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