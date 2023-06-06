Відомий футболіст відреагував на підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС. Фото: Google

Колишній форвард збірної України Роман Зозуля впевнений, що підрив росіянами Каховської ГЕС не зупинить контрнаступ ЗСУ. Він заявив, що наслідки техногенної катастрофи поки що важко уявити.

Зозуля на своїй сторінці в Telegram написав про те, як важливо зберігати спокій у ці непрості години.

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Роман Зозуля вже дев'ять років активно займається волонтерською діяльністю, допомагає українським біженцям та забезпечує військовослужбовців усім необхідним. Футболіст активно веде акаунти в соціальних мережах і підтримує співвітчизників навіть у найважчі часи.

Роман Зозуля на благодійному матчі. Фото: УНІАН

Звернення до українців

Зозуля подякував ППО: у ніч на шосте червня було збито всі ракети, які російські війська запустили територією України. Спортсмен прокоментував підрив окупантами Каховської ГЕС.

Футболіст написав, що росіяни наважилися на цей крок через побоювання через контрнаступ українських військ. Противник робить все можливе для того, щоб відстрочити просування ЗСУ. Зозуля попросив українців фільтрувати інформацію та довіряти лише перевіреним джерелам.

Скриншот із Telegram Романа Зозулі

Український форвард пообіцяв, що одного ранку всіх жителів країни чекатимуть хороші новини. А до того моменту не можна піддаватися паніці та втрачати віру у перемогу над окупантами.

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