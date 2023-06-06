Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Руслан Малиновский благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может начать сезон 2023/2024 в новой команде. Интерес к игроку проявляют клубы из чемпионата Италии.

"Марсель" не будет удерживать полузащитника, если получит выгодное предложение относительно его продажи, сообщает Tutto Mercato.

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Что ждет Малиновского?

Украинский полузащитник "Марселя" может быть продан. Интерес к нему проявляют сразу несколько клубов из итальянской Серии А. Специфика выступлений в этом чемпионате прекрасно знакома Руслану Малиновскому, который долгое время защищал цвета "Аталанты" из Бергамо.

На Малиновского претендует "Монца", которая завершила сезон на 11 месте в турнирной таблице. Клуб Сильвио Берлускони мечтает о выходе в еврокубки и готов потратить большие деньги на усиление состава в летнее трансферное окно. "Монца" собирается пригласить игроков с опытом выступлений в Серии А.

Малиновский готовится выйти на поле. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Итальянский клуб готов предложить "Марселю" за Малиновского 15 млн евро. Недавно "Олимпик" выкупил контракт украинца за 10 млн.

В сезоне 2022/2023 Руслан Малиновский сыграл за "Марсель" 22 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. После окончания последнего матча в Лиге 1 главный тренер "Олимпика" Игор Тудор уволился из клуба.

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