Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может начать сезон 2023/2024 в новой команде. Интерес к игроку проявляют клубы из чемпионата Италии.
"Марсель" не будет удерживать полузащитника, если получит выгодное предложение относительно его продажи, сообщает Tutto Mercato.
Французский "Марсель" ожидают серьезные изменения во время летнего трансферного межсезонья. У команды появится новый тренер. Также "Олимпик" значительно обновит состав футболистов.
Что ждет Малиновского?
Украинский полузащитник "Марселя" может быть продан. Интерес к нему проявляют сразу несколько клубов из итальянской Серии А. Специфика выступлений в этом чемпионате прекрасно знакома Руслану Малиновскому, который долгое время защищал цвета "Аталанты" из Бергамо.
На Малиновского претендует "Монца", которая завершила сезон на 11 месте в турнирной таблице. Клуб Сильвио Берлускони мечтает о выходе в еврокубки и готов потратить большие деньги на усиление состава в летнее трансферное окно. "Монца" собирается пригласить игроков с опытом выступлений в Серии А.
Итальянский клуб готов предложить "Марселю" за Малиновского 15 млн евро. Недавно "Олимпик" выкупил контракт украинца за 10 млн.
В сезоне 2022/2023 Руслан Малиновский сыграл за "Марсель" 22 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. После окончания последнего матча в Лиге 1 главный тренер "Олимпика" Игор Тудор уволился из клуба.
Напомним, украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Гарри Кейна.
Тренер "Динамо" Мирча Луческу уйдет из команды ради заграничного клуба.
Поединок Леси Цуренко с Игой Свентек на Ролан Гаррос был досрочно окончен.