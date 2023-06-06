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Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

6 июня 2023 09:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца
Руслан Малиновский благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может начать сезон 2023/2024 в новой команде. Интерес к игроку проявляют клубы из чемпионата Италии. 

"Марсель" не будет удерживать полузащитника, если получит выгодное предложение относительно его продажи, сообщает Tutto Mercato

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Французский "Марсель" ожидают серьезные изменения во время летнего трансферного межсезонья. У команды появится новый тренер. Также "Олимпик" значительно обновит состав футболистов. 

Что ждет Малиновского? 

Украинский полузащитник "Марселя" может быть продан. Интерес к нему проявляют сразу несколько клубов из итальянской Серии А. Специфика выступлений в этом чемпионате прекрасно знакома Руслану Малиновскому, который долгое время защищал цвета "Аталанты" из Бергамо. 

На Малиновского претендует "Монца", которая завершила сезон на 11 месте в турнирной таблице. Клуб Сильвио Берлускони мечтает о выходе в еврокубки и готов потратить большие деньги на усиление состава в летнее трансферное окно. "Монца" собирается пригласить игроков с опытом выступлений в Серии А. 

Руслан Малиновский
Малиновский готовится выйти на поле. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Итальянский клуб готов предложить "Марселю" за Малиновского 15 млн евро. Недавно "Олимпик" выкупил контракт украинца за 10 млн. 

В сезоне 2022/2023 Руслан Малиновский сыграл за "Марсель" 22 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. После окончания последнего матча в Лиге 1 главный тренер "Олимпика" Игор Тудор уволился из клуба. 

Напомним, украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Гарри Кейна.

Тренер "Динамо" Мирча Луческу уйдет из команды ради заграничного клуба.

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