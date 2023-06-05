Луческу піде з "Динамо" заради закордонного клубу

Мірча Луческу під час матчу. Фото: офіційний сайт "Динамо" (Київ)

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу вже готовий повернутися до роботи зі столичною командою. Проте найближчим часом досвідчений наставник може залишити Україну.

У послугах румунського тренера зацікавлені кілька турецьких клубів, повідомляє Fanatik.

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Наставник столичного "Динамо" Мірча Луческу був присутній на останній грі сезону в українській Прем'єр-лізі. Тренер продовжує відновлюватися від наслідків операції на нозі, тому поки що не може керувати грою команди з технічної зони.

Мірча Луческу спостерігає за грою своєї команди. Фото: офіційний сайт "Динамо" (Київ)

Попри це, 77-річний Мірча Луческу був на трибуні під час гри "Динамо" з "Металістом 1925" (1:1). У перерві він давав поради тренерському штабу своєї команди.

Майбутнє Луческу

Контракт румунського наставника з "Динамо" розрахований до літа 2024 року. Однак, це не означає, що тренер проведе в Україні ще рік.

Мірча Луческу втомився від постійних переїздів - "Динамо" грає єврокубкові матчі у сусідній Польщі. Здоров'я ветерана тренерського цеху потребує комфортніших умов роботи. При цьому "Динамо" зіштовхнулося із серйозною кризою, і без посилення команді складно боротиметься за чемпіонський титул.

Відразу кілька турецьких клубів хотіли б укласти контракт із Мірчею Луческу. Найбільшу активність у цьому питанні виявляє "Трабзонспор", який також цікавиться форвардом збірної України Артемом Довбиком. Переговори з Луческу можуть розпочатися вже за два тижні.

На чолі київського "Динамо" Мірча Луческу виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

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