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Лукаку визначився із клубом, у якому продовжить кар'єру

5 червня 2023 16:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лукаку визначився із клубом, у якому продовжить кар'єру
Ромелу Лукаку дякує Лаутаро Мартінесу. Фото: REUTERS/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку вже знає, у якій команді хоче розпочати наступний сезон. Права на гравця належать "Челсі", але останній рік він провів в оренді в "Інтері".

Лукаку поговорив з новим тренером "синіх" Почеттіно та розповів йому про своє рішення, повідомляє Tutto Mercato.

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Початок сезону 2022/2023 виявився невдалим для Ромелу Лукаку. 30-річний форвард не грав через травми, а після повернення на поле довго набирав форму. Проте, вже навесні досвідчений футболіст знову почав демонструвати гру високого класу.

Майбутнє Лукаку

Контракт бельгійця з "Челсі" діє до літа 2026 року. Ромелу вже провів зустріч із новим наставником команди Маурісіо Почеттіно. Аргентинець запевнив, що може знайти гравцеві місце в основі, проте Лукаку попросив відпустити його в "Інтер" або знову в оренду на рік, або назовні.

Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку аплодує вболівальникам. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Італійський клуб поки не робив офіційної пропозиції щодо трансферу Лукаку. У клубі оцінюють ситуацію і думають над тим, чи буде форвард корисним команді. Відповідь на це питання може дати фінал Ліги чемпіонів, у якому "Інтер" зіграє з англійським "Манчестер Сіті".

У сезоні 2022/2023 Ромелу Лукаку зіграв у складі "Інтера" 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 голів та зробив шість результативних передач.

Нагадаємо, українцю Михайлу Мудрику доведеться піти з "Челсі" через Харрі Кейна.

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