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Ибрагимович назвал причину завершения карьеры

5 июня 2023 10:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ибрагимович назвал причину завершения карьеры
Златан Ибрагимович перед матчем "Милана". REUTERS/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Шведский форвард Златан Ибрагимович ушел из итальянского "Милана". Ветеран принял решение завершить карьеру. 

Ибрагимович вынужден "повесить бутсы на гвоздь" из-за травмы, сообщает Corriere dello Sport

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В этот вечер "Милан" торжественно прощался со Златаном Ибрагимовичем. Шведский форвард принял решение о завершении карьеры. О его уходе из команды стало известно раньше. Контракт форварда с клубом истекает в конце июня, и стороны решили его не продлевать. 

Решение Ибрагимовича

Последний сезон Ибрагимовича оказался испорчен из-за постоянных травм форварда. Тело начало подводить шведского бомбардира. Именно по этой причине он решил окончательно закончить с футболом, хотя ходили слухи о том, что Златан еще сезон может отыграть за "Монцу". 

"Я в порядке. Но когда болельщики во время матча с "Вероной" скандировали мое имя и устроили шоу на трибуне, не смог удержать слезы. Это было очень трогательно. "Милан" стал моей второй семьей, и я благодарен каждому работнику клуба, футболисту и болельщику за эти прекрасные годы. К сожалению, травм стало слишком много. Я прощаюсь с футболом, но не с вами", — заинтриговал шведский форвард. 

Златан Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 и с 2020 по 2023 годы. В составе "россонери" он дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок страны, был признан "Лучшим футболистом Италии-2010" и становился лучшим бомбардиром Серии А. 

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