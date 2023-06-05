Ібрагімович назвав причину завершення кар'єри

Златан Ібрагімович перед матчем "Мілана". REUTERS/Daniele Mascolo

Шведський форвард Златан Ібрагімович пішов з італійського "Мілану". Ветеран вирішив завершити кар'єру.

Ібрагімович змушений "повісити бутси на цвях" через травму, повідомляє Corriere dello Sport.

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У заключному турі Серії А "Мілан" обіграв "Верону" завдяки голу Жиру та дублю Леау. Але поєдинок запам'ятається вболівальникам не лише успіхом у гонці за четверте місце у турнірній таблиці.

Цього вечора "Мілан" урочисто прощався зі Златаном Ібрагімовичем. Шведський форвард ухвалив рішення про завершення кар'єри. Про його звільнення з команди стало відомо раніше. Контракт форварда з клубом спливає наприкінці червня, і сторони вирішили його не продовжувати.

Рішення Ібрагімовича

Останній сезон Ібрагімовича виявився зіпсованим через постійні травми форварда. Тіло почало підводити шведського бомбардира. Саме тому він вирішив остаточно закінчити з футболом, хоча ходили чутки про те, що Златан ще сезон може відіграти за "Монцу".

"Я в порядку. Але коли вболівальники під час матчу з "Вероною" скандували моє ім'я та влаштували шоу на трибуні, не зміг утримати сльози. Це було дуже зворушливо. "Мілан" став моєю другою родиною, і я вдячний кожному працівникові клубу, футболісту і вболівальнику за ці чудові роки. На жаль, травм стало надто багато. Я прощаюся з футболом, але не з вами", — заінтригував шведський форвард.

Златан Ібрагімович виступав за "Мілан" з 2010 по 2012 та з 2020 по 2023 роки. У складі "россонері" він двічі ставав чемпіоном Італії, вигравав Кубок країни, був визнаний "Кращим футболістом Італії-2010" і став кращим бомбардиром Серії А.

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