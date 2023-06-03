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Ибрагимович завтра покинет "Милан": на "Сан-Сиро" состоится церемония прощания

3 июня 2023 23:30
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ибрагимович завтра покинет "Милан": на "Сан-Сиро" состоится церемония прощания
Ибрагимович во время матча Серии А. Фото: twitter.com/acmilan/media
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович в июне станет свободным агентом. "Милан" отказался от продления контракта с ветераном.

Об этом сообщил в Twitter авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

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Изначально рассматривался вариант продлений контракта с "Миланом" на один год.

В текущем сезоне травмы помешали Златану. Фото: twitter.com/acmilan/media

Осталась только "Монца"

По информации Романо, "Милан" 4 июня после финального тура Серии А проведет церемонию прощания с игроком на "Сан-Сиро".

"Златан Ибрагимович покидает "Милан". Клуб запланировал прощание в воскресенье на "Сан-Сиро", так как контракт истекает и не будет продлен", — написал инсайдер.

По словам источника, Ибрагимович, которому в октябре исполнится 42 года, в ближайшие дни объявит о своем будущем.

Самым оптимальным вариантом для Ибрагимовича станет не завершение карьеры, а переход в "Монцу", которая принадлежит бывшему владельцу "Милана" и экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони.

В составе "Милана" Ибрагимович в сезоне 2021/2022 гг. стал чемпионом Италии.

В сезоне 2022/2023 у Ибрагимовича началась череда травм, из-за которых он провел всего четыре матча и забил один мяч.

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