Ибрагимович завтра покинет "Милан": на "Сан-Сиро" состоится церемония прощания
Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович в июне станет свободным агентом. "Милан" отказался от продления контракта с ветераном.
Об этом сообщил в Twitter авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Изначально рассматривался вариант продлений контракта с "Миланом" на один год.
Осталась только "Монца"
По информации Романо, "Милан" 4 июня после финального тура Серии А проведет церемонию прощания с игроком на "Сан-Сиро".
"Златан Ибрагимович покидает "Милан". Клуб запланировал прощание в воскресенье на "Сан-Сиро", так как контракт истекает и не будет продлен", — написал инсайдер.
По словам источника, Ибрагимович, которому в октябре исполнится 42 года, в ближайшие дни объявит о своем будущем.
Самым оптимальным вариантом для Ибрагимовича станет не завершение карьеры, а переход в "Монцу", которая принадлежит бывшему владельцу "Милана" и экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони.
В составе "Милана" Ибрагимович в сезоне 2021/2022 гг. стал чемпионом Италии.
В сезоне 2022/2023 у Ибрагимовича началась череда травм, из-за которых он провел всего четыре матча и забил один мяч.
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