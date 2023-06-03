Ібрагімович завтра залишить "Мілан": на "Сан-Сіро" відбудеться церемонія прощання

Ібрагімович під час матчу Серії А. Фото: twitter.com/acmilan/media

Легендарний шведський форвард Златан Ібрагімович у червні стане вільним агентом. "Мілан" відмовився від продовження контракту із ветераном.

Про це повідомив у Twitter авторитетний італійський інсайдер Фабріціо Романо.

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Спочатку розглядався варіант продовження контракту з "Міланом" на один рік.

Цього сезону травми перешкодили Златану. Фото: twitter.com/acmilan/media

Залишилася тільки "Монца"

За інформацією Романо, "Мілан" 4 червня після фінального туру Серії А проведе церемонію прощання із гравцем на "Сан-Сіро".

"Златан Ібрагімович залишає "Мілан". Клуб запланував прощання в неділю на "Сан-Сіро", оскільки контракт спливає і не буде продовжено", — написав інсайдер.

За словами джерела, Ібрагімович, якому у жовтні виповниться 42 роки, найближчими днями оголосить про своє майбутнє.

Найоптимальнішим варіантом для Ібрагімовича стане не завершення кар'єри, а перехід до "Монци", яка належить колишньому власнику "Мілана" та екс-прем'єру Італії Сільвіо Берлусконі.

У складі "Мілана" Ібрагімович у сезоні 2021/2022 р.р. став чемпіоном Італії.

У сезоні 2022/2023 у Ібрагімовича почалася низка травм, через які він провів лише чотири матчі та забив один м'яч.

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