"Я очень мотивирована": Свитолина о планах на следующие матчи

Свитолина на пресс-конференции после матча. Фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла в четвертом круге Открытого чемпионата Франции у Дарьи Касаткиной и теперь в четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале главного грунтового турнира планеты. По словам уроженки Одесской области она после родов и паузы в карьере даже не могла поверить в этот успех.

После матча украинка высказалась о сопернице и о проблемах, слова Свитолиной приводит портал БТУ .

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Гаэль Монфис радовался победе Светолиной вместе со всеми. Фото: j48tennis.net

Свитолина добилась результата вопреки ситуации

В первую очередь Свитолина поблагодарила парижскую публику, которая приветствовала каждое ее успешное действие.

Отметим, что супруг украинки — французский теннисист Гаэль Монфис.

"Невероятная атмосфера, невозможно быть еще благодарнее за всю вашу поддержку! На самом деле очень особенный опыт! Теперь я могу сама почувствовать, что чувствовал Гаэль все эти годы, я очень благодарна всем французским болельщикам за столь мощную поддержку!", — сказала украинка после матча.

По словам Светолиной, она даже не мечтала о выходе в четвертьфинал после того, как родила дочь в прошлом году. Теперь украинка планирует отдать все силы, чтобы поблагодарить болельщиков и достичь результата.

Украинка собрала полные трибуны. Фото: j48tennis.net

Свитолина провела свой седьмой матч против Касаткиной и процент ее побед над 9 ракеткой мира составляет 100%. По словам Элины, в этот раз она тщательно шла к матчу, поскольку соперница на хорошем ходу.

"У Касаткиной очень уникальный стиль игры, к которому мне нужно было приспособиться. Вчера во время тренировки я пытался работать над некоторыми тактическими вещами, в итоге это сработало. Во втором сете, конечно, мы обе нервничали, и это нормально, ведь это турнир Grand Slam, много чего происходит в голове. Это приятные эмоции завершить матч в двух сетах", — сказала Свитолина после матча.

Также Элина вспомнила о своем муже Монфисе, посоветовав ему больше уделять время ребенку. В словах Элины есть смысл, поскольку Гаэдль прекратил выступления на Роланд Гаррос.

"Моему мужу следует заняться ребенком, чтобы я могла в отдельной комнате выспаться следующие два дня? (Смеется) Мы много времени проводим вместе вне корта, это на самом деле первый турнир для нашей дочери. Мы знаем, что у каждого есть своя "смена", мы наслаждаемся тем временем, которое проводим вместе как семья", – рассказала Элина.

Отметим, что за выход в полуфинал Свитолина сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко. Ранее девушки дважды встречались и между ними сейчас счет 1:1.

Для Свитолиной предстоящий четвертьфинал станет девятым на турнирах "Большого шлема", и четвертым на Роланд Гаррос. Всего дважды украинка проходила эту стадию – Wimbledon и US Open в 2019 году.

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