Свитолина победила россиянку Касаткину и вышла в четвертьфинал Роланд Гаррос

Свитолина во время матча с Касаткиной. Фото: j48tennis.net

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с девятой ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной. Для девушек это был седьмой матч в карьере.

Украинка выиграла в матче со счетом 6:4, 7:6, сообщает портал Новини.LIVE.

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По ходу матча Свитолина играла с тейпом на ноге и забирала себе в актив розыгрыши не только за счет мастерства, а в основном за счет характера. При этом чрезмерная эмоциональность и спешка помешали реализовать первый матчбол.

Свитолина провела непростой матч. Фото: j48tennis.net

Свитолина сыграла с сильной, но удобной соперницей

Матч продлился 1 час и 59 минут, за которые Элина подала три эйса и сделала одну двойную ошибку. Также Свитолина реализовала шесть из двенадцати брейков.

Касаткина не подавала на вылет, сделала четыре двойные ошибки и реализованных пять из девяти брейков.

Отметим, что девушки провели седьмой матч друг с другом. В прошлые шесть выиграла Свитолина. В последних двух играх украинка не отдала сопернице ни единого сета. Всего в шести встречах россиянка выиграла два сета у Элины. Крайний раз девушки противостояли друг другу в 2021-м году в третьем круге US Open.

В четвертьфинале Элина сыграет против победительницы матча между американкой Слоун Стивенс и белоруской Ариной Соболенко, которая на текущий момент занимает второе место в рейтинге WTA.

Также в четвертом круге Открытого чемпионата Франции сыграет украинка Леся Цуренко. Уроженка Ровненской области сыграет против первой ракетки мира Игы Швентек. Добавим, что впервые в истории, когда на стадии 4-го раунда Роланд Гаррос сыграют две представительницы Украины.

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