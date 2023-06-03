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Свитолина объяснила, почему отказывается пожимать руку соперницам из страны-террориста

3 июня 2023 10:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Свитолина объяснила, почему отказывается пожимать руку соперницам из страны-террориста
Украинка говорит, что то, что делают русские солдаты, — это ужасно. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В то время как белорусская теннисистка Алина Соболенко отказывается принимать участие в послематчевых пресс-конференциях во избежание вопросов о войне в Украине, Элина Свитолина продолжает поддерживать украинцев. Одесская теннисистка рассказала, почему не жмет руку россиянкам и белорускам после завершения матчей против них.

По словам Свитолиной, все началось на примере украинских политиков, передают Новини.LIVE.

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"Все началось с представителей украинского правительства, у которых были встречи с представителями российского правительства. Они были против рукопожатий, потому что они, очевидно, не разделяют их ценности, и то, что россияне делают с нашей страной. Вот из чего это следует. Мы — украинцы, мы все объединяемся ради одной цели, ради победы в этой войне, и мы делаем все, что касается этой темы. Я украинка. Я за свою страну", — уверяет Свитолина.

То, что делают российское правительство и солдаты — ужасно

Также спортсменка говорит, что делает все возможное, чтобы поддержать, взбодрить мужчин и женщин, которые сейчас на передовой, воюющие за Украину.

"Можете представить себе парня или девушку, которые сейчас на передовой. Они смотрят на меня, а я буду делать вид, будто ничего не происходит? Я представляю свою страну. У меня есть голос. Я за Украину. У меня есть своя позиция относительно этой войны. То, что русское правительство или русские солдаты делают на нашей земле — ужасно.

Для нас это только позиция на этот счет, и она касается многих сфер. Это касается спорта, наших действий, разных сфер. Мы все едины, мы украинцы. И это наша позиция", — заявила спортсменка.

Напомним, что Свитолина обыграла в третьем раунде Ролан Гаррос россиянку Анну Блинкову. В 1/8 финала ей предстоит сыграть с еще одной представительницей России Дарьей Касаткиной.

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