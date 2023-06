Світоліна пояснила, чому відмовляється тиснути руку суперницям з країни-терористки

🗣️ E L I N A 🗣️

🗣️ E L I N A 🗣️

🗣️ E L I N A 🗣️@ElinaSvitolina wins the rematch of last week's Strasbourg final against Blinkova 2-6, 6-2, 7-5 to advance to the last 16 in Paris!#RolandGarros pic.twitter.com/YQp7xF4mgZ