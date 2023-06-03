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Світоліна пояснила, чому відмовляється тиснути руку суперницям з країни-терористки

3 червня 2023 10:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Світоліна пояснила, чому відмовляється тиснути руку суперницям з країни-терористки
Українка каже, що те, що роблять російські солдати — це жахливо. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

В той час як білоруська тенісистка Аліна Соболенко відмовляється брати участь у післяматчевих пресконференціях, щоб уникнути питань про війну в Україні, Еліна Світоліна продовжує підтримувати українців. Одеська тенісистка розповіла, чому не тисне руку росіянкам і білорускам після завершення матчів проти них.

За словами Світоліної, все почалося з прикладу українських політиків, передають Новини.LIVE.

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"Все почалося з представників українського уряду, у яких були зустрічі з представниками російського уряду. Вони були проти рукостискань, тому що вони, очевидно, не поділяють їхні цінності, і те, що росіяни роблять із нашою країною. Ось із чого це випливає. Ми — українці, ми всі об'єднуємося заради однієї мети, заради перемоги в цій війні, і ми робимо все, що стосується цієї теми. Я українка. Я за свою країну", — запевняє Світоліна. 

Те, що роблять російський уряд та солдати — жахливо

Також спортсменка каже, що робить все можливе, щоб підтримати, підбадьорити чоловіків і жінок, які зараз на передовій, які воюють за Україну.

"Можете уявити собі хлопця чи дівчину, які зараз на передовій. Вони дивляться на мене, а я буду удавати, ніби нічого не відбувається? Я представляю свою країну. У мене є голос. Я за Україну. Я маю свою позицію щодо цієї війни. Те, що російський уряд чи російські солдати роблять на нашій землі — жахливо.

Для нас це тільки позиція з цього приводу, і вона стосується багатьох сфер. Це стосується спорту, наших дій, різних сфер. Ми всі єдині, ми українці. І це наша позиція", — заявила спортсменка.

Нагадаємо, що Світоліна обіграла в третьому раунді Ролан Гаррос росіянку Анну Блінкову. В 1/8 фіналу їй доведеться зіграти зі ще однією представницею Росії Дар'єю Касаткіною.

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