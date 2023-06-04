Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Світоліна перемогла росіянку Касаткіну і вийшла у чвертьфінал Роланд Гаррос arrow

Світоліна перемогла росіянку Касаткіну і вийшла у чвертьфінал Роланд Гаррос

4 червня 2023 20:11
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Світоліна перемогла росіянку Касаткіну і вийшла у чвертьфінал Роланд Гаррос
Світоліна під час матчу з Касаткіною. Фото: j48tennis.net
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції українська тенісистка Еліна Світоліна зустрілася з дев'ятою ракеткою світу росіянкою Дар'єю Касаткіною. Для дівчат це був сьомий матч у кар'єрі.

Українка виграла у матчі з рахунком 6:4, 7:6, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

По ходу матчу Світоліна грала з тейпом на нозі та забирала собі в актив розіграші не лише за рахунок майстерності, а в основному за рахунок характеру. При цьому надмірна емоційність та поспіх завадили реалізувати перший матчбол.

Світоліна провела непростий матч. Фото: j48tennis.net

Світоліна зіграла із сильною, але зручною суперницею

Матч тривав 1 годину та 59 хвилин, за які Еліна подала три ейси і зробила одну подвійну помилку. Також Світоліна реалізувала шість з дванадцяти брейків.

Касаткіна не подавала на виліт, зробила чотири подвійні помилки та реалізувала п'ять із дев'яти брейків.

Зазначимо, що дівчата провели сьомий матч один з одним. Минулих шість виграла Світоліна. В останніх двох іграх українка не віддала суперниці жодного сета. Загалом у шести зустрічах росіянка виграла два сети у Еліни. Востаннє дівчата протистояли одна одній у 2021-му році у третьому колі US Open.

У чвертьфіналі Еліна зіграє проти переможниці матчу між американкою Слоун Стівенс і білорускою Аріною Соболенко, яка зараз займає друге місце в рейтингу WTA.

Також у четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції зіграє українка Леся Цуренко. Уродженка Рівненської області проведе матч проти першої ракетки світу Іги Швентек. Додамо, що вперше в історії на стадії 4-го раунду Роланд Гаррос гратимуть дві представниці України.

Як повідомлялося, українська дзюдоїстка Дар'я Білодід розкритикувала міжнародну Федерацію після загибелі юної дзюдоїстки.

Футболіст збірної України та каталонської "Жирони" Віктор Циганков може замінити лідера дортмундської "Борусії".

Футболіст Микола Жидков, який грав у Польщі, загинув на війні з російськими окупантами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB