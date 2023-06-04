Світоліна перемогла росіянку Касаткіну і вийшла у чвертьфінал Роланд Гаррос

Світоліна під час матчу з Касаткіною. Фото: j48tennis.net

У четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції українська тенісистка Еліна Світоліна зустрілася з дев'ятою ракеткою світу росіянкою Дар'єю Касаткіною. Для дівчат це був сьомий матч у кар'єрі.

Українка виграла у матчі з рахунком 6:4, 7:6, повідомляє портал Новини.LIVE.

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По ходу матчу Світоліна грала з тейпом на нозі та забирала собі в актив розіграші не лише за рахунок майстерності, а в основному за рахунок характеру. При цьому надмірна емоційність та поспіх завадили реалізувати перший матчбол.

Світоліна провела непростий матч. Фото: j48tennis.net

Світоліна зіграла із сильною, але зручною суперницею

Матч тривав 1 годину та 59 хвилин, за які Еліна подала три ейси і зробила одну подвійну помилку. Також Світоліна реалізувала шість з дванадцяти брейків.

Касаткіна не подавала на виліт, зробила чотири подвійні помилки та реалізувала п'ять із дев'яти брейків.

Зазначимо, що дівчата провели сьомий матч один з одним. Минулих шість виграла Світоліна. В останніх двох іграх українка не віддала суперниці жодного сета. Загалом у шести зустрічах росіянка виграла два сети у Еліни. Востаннє дівчата протистояли одна одній у 2021-му році у третьому колі US Open.

У чвертьфіналі Еліна зіграє проти переможниці матчу між американкою Слоун Стівенс і білорускою Аріною Соболенко, яка зараз займає друге місце в рейтингу WTA.

Також у четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції зіграє українка Леся Цуренко. Уродженка Рівненської області проведе матч проти першої ракетки світу Іги Швентек. Додамо, що вперше в історії на стадії 4-го раунду Роланд Гаррос гратимуть дві представниці України.

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