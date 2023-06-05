Завацкая выиграла турнир в Италии

Завацкая радуется успешному эпизоду. Фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка Катарина Завацкая стала победительницей турнира ITF W60 в итальянской Брешии. В финале уроженка Луцка победила белоруску Юлию Готовко.

Матч завершился победой украинки со счетом 6:4, 6:2, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Победа позволит Завацкой в обновленном рейтинге WTA войти в топ-200. Сейчас украинка в мировом рейтинге на 218-й позиции.

Завацкая во время Открытого чемпионата Франции-2023. Фото: j48tennis.net

Такая же легкая победа, как и все матчи турнира

Девушки впервые встречались друг с другом в своей профессиональной карьере и было сложно предугадать, как их стили повлияют на исход матча. При этом Завацкая за счет своего более высокого рейтинга считалась фаворитом у букмекеров.

Матч продлился 1 час и 19 минут, в течение которых Завацкая не подавала эйсов и допустила две двойные ошибки при 6 из 10 выигранных брейк-пойнтов.

У Готовко за матч зафиксировано две подачи навылет, две двойные ошибки и 3 из 5 брейк-пойнтов.

Отметим, что на турнире в Брешии Завацкая отдала соперницам всего один сет. Случилось это в первом круге в матче против представительницы ЮАР Изабеллы Крюгер.

Также в четвертьфинале украинца обыграла шестую сеяную японку Май Хонтаму (6:4, 7:6), а в полуфинале 7-ю в посеве аргентинку Юлию Риеру (6:4, 6:3).

Напомним, ранее сообщали, что украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик может перебраться в "Тоттенхэм" как часть сделки по форварду Харри Кейну.