Завацкая выиграла турнир в Италии
Украинская теннисистка Катарина Завацкая стала победительницей турнира ITF W60 в итальянской Брешии. В финале уроженка Луцка победила белоруску Юлию Готовко.
Матч завершился победой украинки со счетом 6:4, 6:2, сообщает портал Новини.LIVE.
Победа позволит Завацкой в обновленном рейтинге WTA войти в топ-200. Сейчас украинка в мировом рейтинге на 218-й позиции.
Такая же легкая победа, как и все матчи турнира
Девушки впервые встречались друг с другом в своей профессиональной карьере и было сложно предугадать, как их стили повлияют на исход матча. При этом Завацкая за счет своего более высокого рейтинга считалась фаворитом у букмекеров.
Матч продлился 1 час и 19 минут, в течение которых Завацкая не подавала эйсов и допустила две двойные ошибки при 6 из 10 выигранных брейк-пойнтов.
У Готовко за матч зафиксировано две подачи навылет, две двойные ошибки и 3 из 5 брейк-пойнтов.
Отметим, что на турнире в Брешии Завацкая отдала соперницам всего один сет. Случилось это в первом круге в матче против представительницы ЮАР Изабеллы Крюгер.
Также в четвертьфинале украинца обыграла шестую сеяную японку Май Хонтаму (6:4, 7:6), а в полуфинале 7-ю в посеве аргентинку Юлию Риеру (6:4, 6:3).
Напомним, ранее сообщали, что украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик может перебраться в "Тоттенхэм" как часть сделки по форварду Харри Кейну.