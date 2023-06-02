Завацкая обыграла фаворитку престижного турнира и вышла в 1/2

Катарина Завацкая после матча. Фото: instagram.com/katya_zavatska_/

Теннисистка Катарина Завацкая уверенно вышла в четвертьфинал турнира в итальянском городе Брешиа. Украинка победила в 1/4 одну из фавориток турнира.

Завацкой хватило для победы чуть более двух часов, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Катарина Завацкая продолжает победную серию на грунтовом турнире ITF W60 в Италии. 23-летняя украинка одолела Маи Хонтаму на стадии 1/4. Примечательно, что японка была шестой сеянной и считалась одной из фавориток турнира.

Катарина Завацкая во время игры. Фото: instagram.com/katya_zavatska_/

Напряженная игра

Хонтаму традиционно считается удобной соперницей для Завацкой. Украинка встретилась с японкой уже в четвертый раз и записала на свой счет третью победу. На этот раз теннисистки играли два часа и 12 минут.

В первом сете Завацкая записала на свой счет два брейка, а во втором добавила к ним еще один. На тайбрейке украинская теннисистка реализовала матчбол, на что у нее ушло шесть попыток.

В полуфинале Катарина Завацкая сразится либо с немкой Кетлин Канев, либо с аргентинкой Хулией Риерой.

TF World Tennis Tour. Женщины. Одиночный разряд.

Четвертьфинал

Катарина Завацкая (Украина) — Маи Хонтама (Япония) — 2:0 (6:4, 7:6)

Напомним, известный тренер и президент Федерации пляжной борьбы Руслан Умаров погиб в больнице после стрельбы.

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков может заменить лидера дортмундской "Боруссии".

Михаил Мудрик откровенно обратился к болельщикам.