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Завацкая обыграла фаворитку престижного турнира и вышла в 1/2

2 июня 2023 15:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Завацкая обыграла фаворитку престижного турнира и вышла в 1/2
Катарина Завацкая после матча. Фото: instagram.com/katya_zavatska_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Теннисистка Катарина Завацкая уверенно вышла в четвертьфинал турнира в итальянском городе Брешиа. Украинка победила в 1/4 одну из фавориток турнира. 

Завацкой хватило для победы чуть более двух часов, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Катарина Завацкая продолжает победную серию на грунтовом турнире ITF W60 в Италии. 23-летняя украинка одолела Маи Хонтаму на стадии 1/4. Примечательно, что японка была шестой сеянной и считалась одной из фавориток турнира. 

Катарина Завацкая
Катарина Завацкая во время игры. Фото: instagram.com/katya_zavatska_/

Напряженная игра 

Хонтаму традиционно считается удобной соперницей для Завацкой. Украинка встретилась с японкой уже в четвертый раз и записала на свой счет третью победу. На этот раз теннисистки играли два часа и 12 минут. 

В первом сете Завацкая записала на свой счет два брейка, а во втором добавила к ним еще один. На тайбрейке украинская теннисистка реализовала матчбол, на что у нее ушло шесть попыток. 

В полуфинале Катарина Завацкая сразится либо с немкой Кетлин Канев, либо с аргентинкой Хулией Риерой. 

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Четвертьфинал

Катарина Завацкая (Украина) — Маи Хонтама (Япония) — 2:0 (6:4, 7:6) 

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