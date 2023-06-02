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Завацька обіграла фаворитку престижного турніру і вийшла до 1/2

2 червня 2023 15:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Завацька обіграла фаворитку престижного турніру і вийшла до 1/2
Катаріна Завацька після матчу. Фото: instagram.com/katya_zavatska_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тенісистка Катаріна Завацька впевнено вийшла до чвертьфіналу турніру в італійському місті Брешіа. Українка перемогла в 1/4 одну із фавориток турніру.

Завацькій вистачило для перемоги трохи понад дві години, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Катаріна Завацька продовжує переможну серію на ґрунтовому турнірі ITF W60 в Італії. 23-річна українка здолала Маї Хонтаму на стадії 1/4. Примітно, що японка була шостою сіяною та вважалася однією з фавориток турніру.

Катаріна Завацька
Катаріна Завацька під час гри. Фото: instagram.com/katya_zavatska_/

Напружена гра

Хонтаму традиційно вважається зручною суперницею для Завацької. Українка зустрілася з японкою вже вчетверте і записала на свій рахунок третю перемогу. Цього разу тенісистки грали дві години та 12 хвилин.

У першому сеті Завацька записала на свій рахунок два брейки, а в другому додала до них ще один. На тайбрейку українська тенісистка реалізувала матчбол, на що в неї пішли шість спроб.

У півфіналі Катаріна Завацька побореться або з німкенею Кетлін Канєв, або з аргентинкою Хулією Рієрою.

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Чвертьфінал

Катаріна Завацька (Україна) — Маї Хонтама (Японія) — 2:0 (6:4, 7:6)

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