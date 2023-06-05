Завацька виграла турнір в Італії

Завацька радіє успішному епізоду. Фото: j48tennis.net

Українська тенісистка Катаріна Завацька стала переможницею турніру ITF W60 в італійській Брешії. У фіналі уродженка Луцька перемогла білоруску Юлію Готовко.

Матч завершився перемогою українки із рахунком 6:4, 6:2, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Завацька під час Відкритого чемпіонату Франції-2023. Фото: j48tennis.net

Така ж легка перемога, як і всі матчі турніру

Дівчата вперше зустрічалися одна з одною у своїй професійній кар'єрі і було складно передбачити, як їхні стилі вплинуть на результат матчу. При цьому Завацька завдяки вищому рейтингу вважалася фаворитом у букмекерів.

Матч тривав 1 годину і 19 хвилин, упродовж яких Завацька не подавала ейсів і припустилася двох подвійних помилок при 6 з 10 виграних брейк-пойнтів.

У Готовко за матч зафіксовано дві подачі навиліт, дві подвійні помилки та 3 із 5 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що на турнірі у Брешії Завацька віддала суперницям лише один сет. Сталося це у першому колі у матчі проти представниці ПАР Ізабелли Крюгер.

Також у чвертьфіналі українця обіграла шосту сіяну японку Май Хонтаму (6:4, 7:6), а у півфіналі 7-у у посіві аргентинку Юлію Рієру (6:4, 6:3).

Нагадаємо, раніше повідомляли, що український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може перебратися до "Тоттенхема" як частина угоди щодо форварда Гаррі Кейна.