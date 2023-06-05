"Я дуже мотивована": Світоліна про плани на наступні матчі

Світоліна на прес-конференції після матчу. Фото: j48tennis.net

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла у четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції у Дар'ї Касаткіної і тепер вчетверте у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі головного ґрунтового турніру планети. За словами уродженки Одеської області, вона після пологів і паузи в кар'єрі навіть не могла повірити в цей успіх.

По завершенню матчу українка висловилася про суперницю та свої проблеми, слова Світоліної наводить портал БТУ .

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Гаель Монфіс радів перемозі Світоліної разом з усіма. Фото: j48tennis.net

Світоліна досягла результату всупереч ситуації

Насамперед Світоліна подякувала паризькій публікі, яка вітала кожну її успішну дію.

Зазначимо, що чоловік українки — французький тенісист Гаель Монфіс.

"Неймовірна атмосфера, неможливо бути ще більш вдячною за всю вашу підтримку! Дійсно, дійсно дуже особливий досвід! Тепер я можу сама відчути, що відчував Гаель всі ці роки, я дуже вдячна всім французьким уболівальникам за таку потужну підтримку!", — сказала українка після матчу.

За словами Світоліної, вона навіть не мріяла про вихід у чвертьфінал після того, коли народила доньку минулого року. Тепер українка планує віддати всі сили, щоб подякувати вболівальникам та досягти результату..

Українка зібрала повні трибуни. Фото: j48tennis.net

Світоліна провела свій сьомий матч проти Касаткіної і відсоток її перемог над 9-ю ракеткою світу складає 100%. За словами Еліни, цього разу вона ретельно гутувалась до матчу, оскільки суперниця на хорошому ходу.

"У Касаткіної дуже унікальний стиль гри, до якого мені треба була пристосуватись. Вчора під час тренування я намагалась працювати над деякими тактичними речами, в підсумку це спрацювало. У другому сеті, звичайно, ми обидві нервували, і це нормально, адже це турнір Grand Slam, багато всього відбувається в голові. Це приємні емоції завершити матч у двох сетах", — сказала Світоліна після матчу.

Також Еліна згадала про свого чоловіка Монфіса, порадивши йому більше приділяти час дитині. У словах Еліни є сенс, оскільки Гаедль все припинив виступи на Роланд Гаррос.

"Моєму чоловіку варто зайнятись дитиною, щоб я могла в окремій кімнаті виспатись наступні два дні? (сміється) Ми багато часу проводимо разом поза кортом, це насправді перший турнір для нашої доньки. Ми знаємо, що в кожного є своя "зміна", ми насолоджуємось тим часом, що проводимо разом як родина, — розповіла Еліна.

Зазначимо, що за вихід до півфіналу Світоліна зіграє проти другої ракетки світу Аріни Соболенко. Раніше дівчата двічі зустрічалися і зараз між ними рахунок 1:1.

Для Світоліної майбутній чвертьфінал стане дев'ятим на турнірах "Великого шолому" і четвертим на Роланд Гаррос. Усього двічі українка проходила цю стадію — Wimbledon та US Open у 2019 році.

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