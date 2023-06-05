Инсайдер назвал гонорары Усика и Фьюри за бой на Ближнем Востоке

Фьюри и Усик посмотрели друг другу в глаза. Фото: Queensberry Promotions

Авторитетный журналист Гарет Дэвис заявил, что чемпион мира по версиях WBO, IBF, WBA Александр Усик заработает за поединок против обладателя пояса WBC британца Тайсона Фьюри 50 млн долларов. Это стало возможным благодаря подписанию контракта со Skills Challenge Promotions.

Всего гонорарный фонд для декабрьского турнира может составить 250 млн долларов, сообщает портал Boxing News 24.

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В декабре планируется организовать турнир, в рамках которого Усик проведет бой с Фьюри за бесспорное чемпионство и сразятся бывшие обладатели титулов Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.

Все возможные участники декабрьского турнира: Фьюри, Усик, Джошуа и Уайлдер. Фото: talksport.com

Боксеры получат огромные суммы

По словам Дэвиса, Фьюри заработает не требуемые 120 млн долларов, а сумму до 90 млн долларов.

"Говорили, что Тайсон требует 120 млн долларов за бой в Саудовской Аравии. Я сомневаюсь, что он получит такую сумму. Я предположу, что он заработает чуть больше половины от этой суммы. Может быть, 70-80, возможно, 90 миллионов. Это чрезвычайно много. Усик получит 50 миллионов. Сейчас у него есть сделка на несколько боев со Skills Challenge Promotions", — сказал журналист.

Также Дэвис рассказал, что Уайлдер и Джошуа могут получить по 40 млн долларов. При этом окончательные гонорары будут утверждены в ходе переговоров промоутеров боксеров с инвесторами из Саудовской Аравии.

Отметим, что новый промоутер Усика готовит для Фьюри первое и последнее предложение. Если британец откажется, то с ним прекратят переговоры.

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