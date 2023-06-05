Інсайдер назвав гонорари Усика та Ф'юрі за бій на Близькому Сході

Ф'юрі та Усик подивилися один одному в очі. Фото: Queensberry Promotions

Авторитетний журналіст Гарет Девіс заявив, що чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA Олександр Усик заробить за поєдинок проти володаря поясу WBC британця Тайсона Ф'юрі 50 млн доларів. Це стало можливим завдяки підписанню контракту зі Skills Challenge Promotions .

Усього гонорарний фонд для грудневого турніру може становити 250 млн доларів, повідомляє портал Boxing News 24 .

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У грудні планується організувати турнір, в рамках якого Усик проведе бій з Ф'юрі за безперечне чемпіонство та поб'ються колишні володарі титулів Деонтей Вайлдер і Ентоні Джошуа.

Усі можливі учасники грудневого турніру: Ф'юрі, Усік, Джошуа та Уайлдер. Фото: talksport.com

Боксери отримають величезні суми

За словами Девіса, Ф'юрі заробить не ті 120 млн доларів, які він просив, а суму до 90 млн доларів.

"Говорили, що Тайсон вимагає 120 мільйонів доларів за бій у Саудівській Аравії. Я сумніваюся, що він отримає таку суму. Я припустю, що він заробить трохи більше половини від цієї суми. надзвичайно багато. Усик отримає 50 мільйонів. Зараз у нього є угода на кілька боїв зі Skills Challenge Promotions", — сказав журналіст.

Також Девіс розповів, що Вайлдер та Джошуа можуть отримати по 40 млн доларів. При цьому остаточні гонорари будуть затверджені під час переговорів промоутерів боксерів із інвесторами із Саудівської Аравії.

Зазначимо, що новий промоутер Усика готує для Ф'юрі першу та останню пропозицію. Якщо британець відмовиться, то з ним припинять переговори.

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