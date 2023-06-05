Лукаку определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Ромелу Лукаку благодарит Лаутаро Мартинеса. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку уже знает, в какой команде хочет начать следующий сезон. Права на игрока принадлежат "Челси", но последний год он провел в аренде в "Интере".

Лукаку побеседовал с новым тренером "синих" Почеттино и рассказал ему о своем решении, сообщает Tutto Mercato.

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Начало сезона 2022/2023 оказалось неудачным для Ромелу Лукаку. 30-летний форвард не играл из-за травм, а после возвращения на поле долго набирал форму. Однако уже весной опытный футболист снова начал демонстрировать игру высокого класса.

Будущее Лукаку

Контракт бельгийца с "Челси" действует до лета 2026-го года. Ромелу уже провел встречу с новым наставником команды Маурисио Почеттино. Аргентинец заверил, что может найти игроку место в основе, однако Лукаку попросил отпустить его в "Интер" либо снова в аренду на год, либо насовсем.

Ромелу Лукаку аплодирует болельщикам. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Итальянский клуб пока не делал официальное предложение по трансферу Лукаку. В клубе оценивают ситуацию и думают над тем, будет ли форвард полезен команде. Ответ на этот вопрос может дать финал Лиги чемпионов, в котором "Интер" сыграет с английским "Манчестер Сити".

В сезоне 2022/2023 Ромелу Лукаку сыграл в составе "Интера" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.

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