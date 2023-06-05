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Луческу уйдет из "Динамо" ради заграничного клуба

5 июня 2023 18:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу уйдет из "Динамо" ради заграничного клуба
Мирча Луческу во время матча. Фото: официальный сайт "Динамо" (Киев)
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу уже готов вернуться к работе со столичной команду. Однако в ближайшем будущем опытный наставник может покинуть Украину. 

В услугах румынского тренера заинтересованы несколько турецких клубов, сообщает Fanatik

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Наставник столичного "Динамо" Мирча Луческу присутствовал на последней игре сезона в украинской Премьер-лиге. Тренер продолжает восстанавливаться от последствий операции на ноге, потому пока не может руководить игрой команды из технической зоны. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу наблюдает за игрой своей команды. Фото: официальный сайт "Динамо" (Киев) 

Несмотря на это 77-летний Мирча Луческу был на трибуне во время игры "Динамо" с "Металлистом 1925" (1:1). В перерыве он давал советы тренерскому штабу своей команды. 

Будущее Луческу

Контракт румынского наставника с "Динамо" рассчитан до лета 2024-го года. Однако это не значит, что тренер проведет в Украине еще год. 

Мирча Луческу устал от постоянных переездов — "Динамо" играет еврокубковые матчи в соседней Польше. Здоровье ветерана тренерского цеха требует более комфортных условий работы. При этом "Динамо" столкнулось с серьезным кризисом, и без усиления команде будет сложно бороться за чемпионский титул. 

Сразу несколько турецких клубов хотели бы заключить контракт с Мирчей Луческу. Наибольшую активность в этом вопросе проявляет "Трабзонспор", который также интересуется форвардом сборной Украины Артемом Довбиком. Переговоры с Луческу могут начаться уже через две недели. 

Во главе киевского "Динамо" Мирча Луческу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. 

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