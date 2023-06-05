Сирота из "Динамо" женился на красавице и показал семейное фото

Александр Сирота в матче против "Шахтера". Фото: УНИАН

Защитник сборной Украины Александр Сирота женился на своей девушке Анастасии. Футболист отпраздновал свадьбу вскоре после завершения футбольного сезона 2022/2023.

Фотографии с торжественного мероприятия появились на странице игрока киевского "Динамо" в Instagram.

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Александр и Анастасия. Фото: instagram.com/syrota_alex/

Тихая церемония

Украинский футболист активно ведет свою страницу в социальной сети, регулярно выкладывает фотографии как с матчей, так и из личной жизни. Сирота участвует в благотворительных акциях "Динамо" и обладает репутацией спокойного, трудолюбивого и не конфликтного игрока.

Недавно Сирота поделился с поклонниками радостной новостью. Он женился на своей девушке Анастасии. Об избраннице спортсмена почти ничего не известно, ее профиль в социальной сети закрыт.

По фотографиям можно сделать вывод о том, что церемония бракосочетания состоялась в Киеве. Молодожены выбрали белые наряды: невеста была в классическом подвенечном платье, жених надел строгий торжественный костюм.

Свадебный поцелуй Александра и Анастасии. Фото: instagram.com/syrota_alex/

Одним из первых Александра Сироту и его супругу поздравил одноклубник футболиста по "Динамо" Бенито.

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