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Сирота из "Динамо" женился на красавице и показал семейное фото

5 июня 2023 14:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сирота из "Динамо" женился на красавице и показал семейное фото
Александр Сирота в матче против "Шахтера". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Александр Сирота женился на своей девушке Анастасии. Футболист отпраздновал свадьбу вскоре после завершения футбольного сезона 2022/2023. 

Фотографии с торжественного мероприятия появились на странице игрока киевского "Динамо" в Instagram

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Александр Сирота официально изменил семейный статус. 22-летний футболист женился спустя пять месяцев после помолвки. Избранницей защитника "Динамо" стала его девушка Анастасия. 

Александр Сирота
Александр и Анастасия. Фото: instagram.com/syrota_alex/

Тихая церемония 

Украинский футболист активно ведет свою страницу в социальной сети, регулярно выкладывает фотографии как с матчей, так и из личной жизни. Сирота участвует в благотворительных акциях "Динамо" и обладает репутацией спокойного, трудолюбивого и не конфликтного игрока. 

Недавно Сирота поделился с поклонниками радостной новостью. Он женился на своей девушке Анастасии. Об избраннице спортсмена почти ничего не известно, ее профиль в социальной сети закрыт. 

По фотографиям можно сделать вывод о том, что церемония бракосочетания состоялась в Киеве. Молодожены выбрали белые наряды: невеста была в классическом подвенечном платье, жених надел строгий торжественный костюм. 

Александр Сирота
Свадебный поцелуй Александра и Анастасии. Фото: instagram.com/syrota_alex/

Одним из первых Александра Сироту и его супругу поздравил одноклубник футболиста по "Динамо" Бенито. 

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