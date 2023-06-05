Сирота из "Динамо" женился на красавице и показал семейное фото
Защитник сборной Украины Александр Сирота женился на своей девушке Анастасии. Футболист отпраздновал свадьбу вскоре после завершения футбольного сезона 2022/2023.
Фотографии с торжественного мероприятия появились на странице игрока киевского "Динамо" в Instagram.
Александр Сирота официально изменил семейный статус. 22-летний футболист женился спустя пять месяцев после помолвки. Избранницей защитника "Динамо" стала его девушка Анастасия.
Тихая церемония
Украинский футболист активно ведет свою страницу в социальной сети, регулярно выкладывает фотографии как с матчей, так и из личной жизни. Сирота участвует в благотворительных акциях "Динамо" и обладает репутацией спокойного, трудолюбивого и не конфликтного игрока.
Недавно Сирота поделился с поклонниками радостной новостью. Он женился на своей девушке Анастасии. Об избраннице спортсмена почти ничего не известно, ее профиль в социальной сети закрыт.
По фотографиям можно сделать вывод о том, что церемония бракосочетания состоялась в Киеве. Молодожены выбрали белые наряды: невеста была в классическом подвенечном платье, жених надел строгий торжественный костюм.
Одним из первых Александра Сироту и его супругу поздравил одноклубник футболиста по "Динамо" Бенито.
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