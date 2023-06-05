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Сирота з "Динамо" одружився з красунею і показав сімейне фото

5 червня 2023 14:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сирота з "Динамо" одружився з красунею і показав сімейне фото
Олександр Сирота у матчі проти "Шахтаря". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Олександр Сирота одружився зі своєю дівчиною Анастасією. Футболіст відсвяткував весілля невдовзі після завершення футбольного сезону 2022/2023.

Фотографії з урочистого заходу з'явилися на сторінці гравця київського "Динамо" в Instagram.

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Олександр Сирота офіційно змінив сімейний статус. 22-річний футболіст одружився через п'ять місяців після заручин. Обранкою захисника "Динамо" стала його дівчина Анастасія.

Олександр Сирота
Олександр та Анастасія. Фото: instagram.com/syrota_alex/

Тиха церемонія

Український футболіст активно веде свою сторінку у соціальній мережі, регулярно викладає фотографії як із матчів, так і з особистого життя. Сирота бере участь у благодійних акціях "Динамо" і має репутацію спокійного, працьовитого та неконфліктного гравця.

Нещодавно Сирота поділився із шанувальниками радісною новиною. Він одружився зі своєю дівчиною Анастасією. Про обраницю спортсмена майже нічого не відомо, її профіль у соціальній мережі закрито.

За фотографіями можна зробити висновок про те, що церемонія одруження відбулася у Києві. Молодята вибрали білі вбрання: наречена була в класичній весільній сукні, наречений одягнув суворий урочистий костюм.

Олександр Сирота
Весільний поцілунок Олександра та Анастасії. Фото: instagram.com/syrota_alex/

Одним із перших Олександра Сироту та його дружину привітав одноклубник футболіста з "Динамо" Беніто.

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