"Днепр-1" с серебром, а "Ворскла" обыграла "Шахтер" и вышла в еврокубки: последний тур УПЛ

Артем Довбик выиграл гонку бомбардиров. Фото: СК "Днепр-1"

В заключительный игровой день Украинской Премьер-лиги было несколько интриг: кто возьмет серебро, выйдет в Лигу Конференции и будет играть за право остаться в УПЛ. В итоге "Днепр-1" вышел в Лигу Чемпионов, "Заря" выступит в Лиге Европы, а "Ворскла" в третьем по рангу европейскому турниру. В переходных матчах сыграют "Верес" и "Ингулец".

Результаты всех матчей последнего тура УПЛ в материале Новини.LIVE.

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Отсутствие турнирной мотивации у оформившего чемпионство "Шахтера" сыграло на руку "Ворскле". Полтавчане на 37-й минуте вышли вперед благодаря реализованному пенальти Сефери.

Уже на 50-й минуте встречи Ворскла увеличила свое преимущество в счете до двух мячей благодаря голу Павлюка, однако концовка для хозяев была не простой. Команда Виктора Скрипника осталась в меньшинстве на 74-й минуте из-за удаления Пердуты, после чего команда Йовичевича отыграла один мяч усилиями Бондаренко.

Но "Ворскла" удержала победу и благодаря ничьей в матче "Рух" — "Александрия" поднялась на пятое место и финишировала в еврокубковой зоне. Теперь вместе с "Динамо" сыграют в квалификационном раунде Лиги конференций.

"Ворскла" — "Шахтер" — 2:1

Голы: Сефери, 37, Павлюк, 50 - Бондаренко, 80

🧡 Марьян Фарина и Антон Глущенко дебютировали за «Шахтер» в матче с «Ворсклой» в Полтаве 🇺🇦 #Shakhtar #ВорсклаШахтер pic.twitter.com/Esz5PfkXBQ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 4, 2023

А вот для львовского клуба этого результата оказалось достаточно во избежание попадания в стыковые матчи за сохранение прописки в УПЛ. А вот "Александрии" для выхода в Лигу Конференций потребовалась только победа.

"Рух" — "Александрия" — 0:0

Днепряне не оставили шансов "Заре" на второе место

"Днепр-1" отчаялся взять золото в прошлом туре, но серебро команда Кучера не упустила. На 73 минуте Пидлепенец передачей со своей половины запустил контратаку к правому флангу штрафной через Довбика, тот подождал подключения вторым темпом Когута, а партнер потом не пожалел мяч для Бланко.

Добавим, что Артем Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ. На его счету 24 гола и 4 результативных передачи в этом сезоне. Восемь мячей он забил с пенальти. Для этого достижение ему понадобилось 30 игр.

"Днепр-1" — "Кривбасс" — 1:0

Гол: Бланко, 73

Главный тренер СК #Днепр1 Александр Кучер прокомментировал итоги заключительного матча сезона, в котором спортклубовцы обыграли Кривбасс (1:0) и получили серебряные награды чемпионата Украины: https://t.co/uYct3gKEUI - СК Днепр-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) 4 июня 2023

Луганская "Заря" разгромила закарпатский "Минай" со счетом 3:0 и взяла бронзовые награды. Дублем отличился Русин. Команда Патрика ван Леувена осталась на третьем месте по дополнительным показателям и выступит в квалификационном раунде Лиги Европы.

"Минай" — "Заря" — 0:3

Голы: Русин, 8, 57, Батагов, 25

"Динамо" спасает Харьков

Киевское "Динамо" в последнем туре сыграло вничью с "Металлистом 1925" года со счетом 1:1, поэтому харьковчане также ушли от стыковых матчей. Оба гола были забиты в первом тайме. В составе гостей отличился Рамирес, но Габелок спас харьковчан после удаления Дячука.

"Металлист 1925" — "Динамо" — 1:1

Голы: Габелок, 38 — Эрик Рамирес, 20

Удаление: Дячук, 32 (Динамо)

Денис Бойко покидает «Динамо»



Поединок 30-го тура УПЛ против «Металлиста-1925» стал последним в качестве игрока «Динамо» для вратаря Дениса Бойко. pic.twitter.com/U0CeoCUscn — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) Июнь 4, 2023

"Черноморец" одержал уверенную победу над харьковским "Металлистом", который еще до последнего матча вылетел из УПЛ вместе с ФК "Львов". Матч был не активен до концовки, когда одесситы отличились трижды. Дубль на счету Юсова.

"Металлист" — "Черноморец" — 0:3

Голы: Юсов, 76, 87, Хадида, 90+3

Ковалевский "Колос" минимально обыграл дома еще один клуб, который не сыграет в следующем сезоне в УПЛ — "Львов". Судьбу матча решил единственный гол великана на 28-й минуте. Весь второй тайм хозяева играли в меньшинстве.

"Колос" — "Львов" — 1:0

Гол: Великан, 28

Удаление: Чоботенко, 45+1 (Колос)

"Верес" и "Ингулец" еще поборются

"Верес" одержал минимальную победу над "Ингульцем", однако из-за результатов в параллельных матчах обе команды будут бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе Украины в стыковых матчах.

"Верес" — "Ингулец" — 1:0

Гол: Вовченко, 74

Удаление: Курко, 90+5 (Верес)

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