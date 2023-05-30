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"Дніпро-1" може звільнити Кучера

30 травня 2023 11:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Дніпро-1" може звільнити Кучера
Олександр Кучер перед матчем. Фото: офіційний сайт СК "Дніпро-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво СК "Дніпро-1" може звільнити Олександра Кучера. Тренер програв чемпіонські перегони в українській Прем'єр-лізі "Шахтарю".

Найближчим часом долю наставника команди буде вирішено, повідомляє "ТаТоТаке".

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"Дніпро-1" до останнього боровся із донецьким "Шахтарем" за золоті медалі УПЛ. Команда Олександра Кучера навіть стала "осіннім чемпіоном" — вона завершила перше коло на вершині турнірної таблиці. Однак навесні "Дніпро-1" не зміг витримати темпу "гірників" і остаточно розлучився з мрією про титул в очному матчі з "Шахтарем" (0:3).

Олександр Кучер
Олександр Кучер на стадіоні. Фото: офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Доля Кучера

Найближчим часом керівництво "Дніпра-1" підіб'є підсумок сезону 2022/2023. Не виключено, що Олександра Кучера буде звільнено з посади.

40-річний наставник не зумів зробити "Дніпро-1" чемпіоном, при тому, що в команді підібрався потужний склад. Незадовго перед тим підопічні Кучера вибули з єврокубків на ранній стадії плей-офф Ліги Конференцій.

Наразі не відомо, хто може замінити Олександра Кучера на посаді наставника "Дніпра-1".

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