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"Днепр-1" может уволить Кучера

30 мая 2023 11:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Днепр-1" может уволить Кучера
Александр Кучер перед матчем. Фото: официальный сайт СК "Днепр-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство СК "Днепр-1" может уволить Александра Кучера. Тренер проиграл чемпионскую гонку в украинской Премьер-лиге "Шахтеру". 

В ближайшее время судьба наставника команды будет решена, сообщает "ТаТоТаке". 

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"Днепр-1" до последнего боролся с донецким "Шахтером" за золотые медали УПЛ. Команда Александра Кучера даже стала "осенним чемпионом" — она завершила первый круг на вершине турнирной таблицы. Однако весной "Днепр-1" не смог выдержать темп "горняков" и окончательно расстался с мечтой о титуле в очном матче с "Шахтером" (0:3). 

Александр Кучер
Александр Кучер на стадионе. Фото: официальный сайт СК "Днепр-1"

Судьба Кучера 

В ближайшее время руководство "Днепра-1" подведет итог сезона 2022/2023. Не исключено, что Александр Кучер будет освобожден от занимаемой должности. 

40-летний наставник не сумел сделать "Днепр-1" чемпионом при том, что в команде подобрался мощный состав. Незадолго до этого подопечные Кучера выбыли из еврокубков на ранней стадии плей-офф Лиги Конференций. 

Пока не известно, кто может заменить Александра Кучера на посту наставника "Днепра-1". 

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