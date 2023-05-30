"Днепр-1" может уволить Кучера

Александр Кучер перед матчем. Фото: официальный сайт СК "Днепр-1"

Руководство СК "Днепр-1" может уволить Александра Кучера. Тренер проиграл чемпионскую гонку в украинской Премьер-лиге "Шахтеру".

В ближайшее время судьба наставника команды будет решена, сообщает "ТаТоТаке".

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"Днепр-1" до последнего боролся с донецким "Шахтером" за золотые медали УПЛ. Команда Александра Кучера даже стала "осенним чемпионом" — она завершила первый круг на вершине турнирной таблицы. Однако весной "Днепр-1" не смог выдержать темп "горняков" и окончательно расстался с мечтой о титуле в очном матче с "Шахтером" (0:3).

Александр Кучер на стадионе. Фото: официальный сайт СК "Днепр-1"

Судьба Кучера

В ближайшее время руководство "Днепра-1" подведет итог сезона 2022/2023. Не исключено, что Александр Кучер будет освобожден от занимаемой должности.

40-летний наставник не сумел сделать "Днепр-1" чемпионом при том, что в команде подобрался мощный состав. Незадолго до этого подопечные Кучера выбыли из еврокубков на ранней стадии плей-офф Лиги Конференций.

Пока не известно, кто может заменить Александра Кучера на посту наставника "Днепра-1".

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