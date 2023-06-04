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"Дніпро-1" зі сріблом, а "Ворскла" переграла "Шахтар" та вийшла в єврокубки: останній тур УПЛ

4 червня 2023 18:53
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Дніпро-1" зі сріблом, а "Ворскла" переграла "Шахтар" та вийшла в єврокубки: останній тур УПЛ
Артем Довбик виграв перегони бомбардирів. Фото: СК "Дніпро-1"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У завершальній ігровий день Української Прем’єр-ліги було кілька інтриг: хто візьме срібло, хто вийде у Лігу Конференції та гратиме за право залишитись в УПЛ. У підсумку "Дніпро-1" вийшло в Лігу Чемпіонів, "Зоря" виступить у Лізі Європи, а "Ворскла" в третьому по рангу європейському турнірі. У перехідних матчах зіграють "Верес" та "Інгулець".

Підсумки усіх матчів останнього туру УПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

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Відсутність турнірної мотивації у "Шахтаря", який вже оформив чемпіонство, зіграла на руку "Ворсклі". Полтавці на 37-й хвилині вийшли вперед завдяки реалізованому пенальті Сефері.

Вже на 50-й хвилині зустрічі Ворскла збільшила свою перевагу в рахунку до двох м'ячів завдяки голу Павлюка, проте кінцівка для господарів була не простою. Команда Віктора Скрипника залишилася у меншості на 74-й хвилині через вилучення Пердути, після чого команда Йовічевича відіграла один м'яч зусиллями Бондаренка.

Але "Ворскла" втримала перемогу і завдяки нічиїй у матчі "Рух" — "Олександрія" піднялась на п'яте місце та фінішувала у єврокубковій зоні. Тепер разом із "Динамо" зіграють у кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

"Ворскла" — "Шахтар" — 2:1

Голи: Сефері, 37, Павлюк, 50 — Бондаренко, 80

А от для львівського клубу цього результату виявилося достатньо, щоб уникнути попадання у стикові матчі за збереження прописки в УПЛ. А от "Олександрії" для виходу в Лігу Конференцій потрібна була лише перемога.

"Рух" — "Олександрія" — 0:0

Дніпряни не лишили шансів "Зорі" на друге місце

"Дніпро-1" втратив надію взяти золото в минулому турі, але срібло команда Кучера не впустила. На 73 хвилині Підлепенець передачею з власної половини запустив контратаку до правого флангу штрафного через Довбика, той почекав на підключення другим темпом Когута, а партнер потім не пожалкував м’яча для Бланко.

Додамо, що Артем Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ. На його рахунку 24 голи та 4 результативні передачі в цьому сезоні. Вісім м'ячів він забив з пенальті. Для цього досягнення йому знадобилось 30 ігор.

"Дніпро-1" — "Кривбас" — 1:0

Гол: Бланко, 73

Луганська "Зоря" розгромила закарпатський "Минай" із рахунком 3:0 та взяла бронзові нагороди. Дублем відзначився Русин. Команда Патріка ван Леувена залишилася на третьому місці за додатковими показниками та виступить у кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

"Минай" — "Зоря" — 0:3
Голи: Русин, 8, 57, Батагов, 25

"Динамо" рятує Харків

Київське "Динамо" в останньому турі зіграло внічию з "Металістом 1925" року з рахунком 1:1, тому харків'яни також уникли стикових матчів. Обидва голи були забиті в першому таймі. В складі гостей відзначився Рамірес, але Габелок врятував харків’ян після вилучення Дячука.

"Металіст 1925" — "Динамо" — 1:1
Голи: Габелок, 38 — Ерік Рамірес, 20

Вилучення: Дячук, 32 (Динамо)

"Чорноморець" здобув впевнену перемогу над харківським "Металістом", який ще до останнього матчу напряму вилетів з УПЛ разом із ФК "Львів". Матч був не активний до кінцівки, коли одесити відзначились тричі. Дубль на рахунку Юсова.

"Металіст" — "Чорноморець" — 0:3
Голи: Юсов, 76, 87, Хадіда, 90+3

Ковалівський "Колос" мінімально обіграв вдома ще один клуб, який не зіграє в наступному сезоні в УПЛ — "Львів". Долю матчу вирішив єдиний гол Велетня на 28-й хвилині. Весь другий тайм господарі грали у меншості.

"Колос" — "Львів" — 1:0
Гол: Велетень, 28

Вилучення: Чоботенко, 45+1 (Колос)

"Верес" та "Інгулець" ще поборються

"Верес" здобув мінімальну перемогу над "Інгульцем", проте шляхом результатів у паралельних матчах обидві команди боротимуться за збереження прописки у найвищому дивізіоні України у стикових матчах.

"Верес" — "Інгулець" — 1:0
Гол: Вовченко, 74

Вилучення: Курко, 90+5 (Верес)

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