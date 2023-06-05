"Цыганков был лучшим в "Жироне": что еще написали в Испании про украинца
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков стал лучшим футболистом "Жироны" в матче последнего тура сезона 2022/2023 в испанской Ла Лиге. Молодой футболист записал на свой счет результативную передачу.
"Жирона" проиграла "Осасуне" на выезде со счетом 1:2, сообщает портал Новини.LIVE.
25-летний Виктор Цыганков провел еще один хороший матч в составе испанской "Жироны". В общей сложности начиная с января 2023 года украинский полузащитник отыграл за каталонскую команду 19 поединков, забил три мяча и сделал шесть результативных передач.
Это не помогло "Жироне" впервые в истории пробиться в Лигу Конференций. В решающем матче команда уступила "Осасуне", которая выступит в еврокубках. Цыганков после игры заявил, что вся команда мечтала о победе и оставила на поле все силы, но этого оказалось недостаточно для триумфа.
Что писали в Испании о Цыганкове?
Местная пресса снова похвалила украинского полузащитника. Он получил самый высокий балл за игру среди всех игроков "Жироны" от целого ряда изданий. Газета Mundo Deportivo назвала Цыганкова "светлым лучом в игре команды, которая не справилась с ответственностью".
Издание AS с удивлением отметило, что всего за полгода украинец стал одним из лидеров "Жироны". От этого футболиста ждут дальнейший прогресс и скорый трансфер в более сильную команду.
Журналисты издания Marca указали, что Виктор Цыганков не только забивает голы и помогает это делать партнерам по команде, но и отрабатывает в обороне. Инвестиция в украинского футболиста в будущем поможет "Жироне" заработать большие деньги.
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