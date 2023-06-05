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"Цыганков был лучшим в "Жироне": что еще написали в Испании про украинца

5 июня 2023 13:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Цыганков был лучшим в "Жироне": что еще написали в Испании про украинца
Виктор Цыганков с болельщиками. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков стал лучшим футболистом "Жироны" в матче последнего тура сезона 2022/2023 в испанской Ла Лиге. Молодой футболист записал на свой счет результативную передачу. 

"Жирона" проиграла "Осасуне" на выезде со счетом 1:2, сообщает портал Новини.LIVE.  

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25-летний Виктор Цыганков провел еще один хороший матч в составе испанской "Жироны". В общей сложности начиная с января 2023 года украинский полузащитник отыграл за каталонскую команду 19 поединков, забил три мяча и сделал шесть результативных передач. 

Это не помогло "Жироне" впервые в истории пробиться в Лигу Конференций. В решающем матче команда уступила "Осасуне", которая выступит в еврокубках. Цыганков после игры заявил, что вся команда мечтала о победе и оставила на поле все силы, но этого оказалось недостаточно для триумфа. 

Что писали в Испании о Цыганкове? 

Местная пресса снова похвалила украинского полузащитника. Он получил самый высокий балл за игру среди всех игроков "Жироны" от целого ряда изданий. Газета Mundo Deportivo назвала Цыганкова "светлым лучом в игре команды, которая не справилась с ответственностью". 

Виктор Цыганков
"Жирона" перед матчем. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Издание AS с удивлением отметило, что всего за полгода украинец стал одним из лидеров "Жироны". От этого футболиста ждут дальнейший прогресс и скорый трансфер в более сильную команду. 

Журналисты издания Marca указали, что Виктор Цыганков не только забивает голы и помогает это делать партнерам по команде, но и отрабатывает в обороне. Инвестиция в украинского футболиста в будущем поможет "Жироне" заработать большие деньги. 

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