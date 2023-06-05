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"Циганков був найкращим у "Жироні": що ще написали в Іспанії про українця

5 червня 2023 13:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Циганков був найкращим у "Жироні": що ще написали в Іспанії про українця
Віктор Циганков із уболівальниками. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Віктор Циганков став найкращим футболістом "Жирони" у матчі останнього туру сезону 2022/2023 в іспанській Ла-Лізі. Молодий футболіст записав на свій рахунок результативну передачу.

"Жирона" програла "Осасуні" на виїзді з рахунком 1:2, повідомляє портал Новини.LIVE.

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25-річний Віктор Циганков провів ще один добрий матч у складі іспанської "Жирони". Загалом починаючи з січня 2023 року український півзахисник відіграв за каталонську команду 19 поєдинків, забив три м'ячі та зробив шість результативних передач.

Це не допомогло "Жироні" вперше в історії пробитися до Ліги Конференцій. У вирішальному матчі команда поступилася "Осасуні", яка виступить у єврокубках. Циганков після гри заявив, що вся команда мріяла про перемогу і залишила на полі всі сили, але цього виявилося замало для тріумфу.

Що писали в Іспанії про Циганкова?

Місцева преса знову похвалила українського півзахисника. Він отримав найвищий бал за гру серед усіх гравців "Жирони" від низки видань. Газета Mundo Deportivo назвала Циганкова "світлим променем у грі команди, яка не впоралася з відповідальністю".

Віктор Циганков
"Жирона" перед матчем. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Видання AS із подивом зазначило, що всього за пів року українець став одним із лідерів "Жирони". Від цього футболіста чекають подальший прогрес та швидкий трансфер у сильнішу команду.

Журналісти видання Marca вказали, що Віктор Циганков не лише забиває голи та допомагає це робити партнерам по команді, а й відпрацьовує в обороні. Інвестиція в українського футболіста у майбутньому допоможе "Жироні" заробити великі гроші.

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