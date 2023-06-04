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Малиновский провалил прощальный матч Тудора в "Марселле"

4 июня 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Малиновский провалил прощальный матч Тудора в "Марселле"
Украинец отыграл 80 минут, но ничем не отличился. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В последнем туре французской Лиги 1 "Марсель" на выезде уступил "Аяччо" с минимальным счетом. Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл 80 минут.

Как оценили игру украинца, аналитические порталы в материале Новини.LIVE.

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Руслан Малиновский вышел в основном составе. Для украинца встреча оказалась сложной. У него было несколько хороших моментов, чтобы отличиться, но он их упустил. Также Руслан проиграл практически все свои дуэли. А в конце встречи Марсель пропустил и второй раз за сезон проиграл Аяччо.

Одна из худших оценок

Этот матч стал 23-м для украинского полузащитника в составе французской команды. Всего в футболке "Марселя" Руслан отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей, но в этот вечер ему не везло.

Он трижды пробовал пробить по воротам и ни разу не попал даже в створ. За 80 минут 42 раза был с мячом, показал неплохой процент точных передач (79) 23/29, дважды неточно навешивал, в 7 эпизодах с борьбой за позицию выиграл всего 1 и 10 раз потерял мяч.

От Whoscored Руслан получил одну из самых низких отметок 6,5. Аналитический портал Sofa Score оценил игру украинца в 6,8 балла.

"Марсель" уже точно гарантировал себе третье место в турнирной таблице, поэтому поединок против "Аяччо" не имел никакого значения. Однако команде Тудора не удалось обыграть аутсайдера в последней игре тренера в клубе.

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