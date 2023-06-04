Малиновский провалил прощальный матч Тудора в "Марселле"
В последнем туре французской Лиги 1 "Марсель" на выезде уступил "Аяччо" с минимальным счетом. Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл 80 минут.
Как оценили игру украинца, аналитические порталы в материале Новини.LIVE.
Руслан Малиновский вышел в основном составе. Для украинца встреча оказалась сложной. У него было несколько хороших моментов, чтобы отличиться, но он их упустил. Также Руслан проиграл практически все свои дуэли. А в конце встречи Марсель пропустил и второй раз за сезон проиграл Аяччо.
Одна из худших оценок
Этот матч стал 23-м для украинского полузащитника в составе французской команды. Всего в футболке "Марселя" Руслан отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей, но в этот вечер ему не везло.
⏱ 79' | #ACAOM 0️⃣-0️⃣— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) Июнь 3, 2023
Dernier changement avec la entrada de François-Régis Mughe pour suppléer @malinovskyi18 ! pic.twitter.com/oGu9DUlTXI
Он трижды пробовал пробить по воротам и ни разу не попал даже в створ. За 80 минут 42 раза был с мячом, показал неплохой процент точных передач (79) 23/29, дважды неточно навешивал, в 7 эпизодах с борьбой за позицию выиграл всего 1 и 10 раз потерял мяч.
От Whoscored Руслан получил одну из самых низких отметок 6,5. Аналитический портал Sofa Score оценил игру украинца в 6,8 балла.
"Марсель" уже точно гарантировал себе третье место в турнирной таблице, поэтому поединок против "Аяччо" не имел никакого значения. Однако команде Тудора не удалось обыграть аутсайдера в последней игре тренера в клубе.
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