Маліновський гратиме у "Марселі" під керівництвом нового тренера

Ігор Тудор під час матчу "Марселя". Фото: REUTERS/Johanna Geron

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розпочне сезон 2023/2024 під керівництвом нового тренера. "Марсель" уже шукає наставника.

Ігор Тудор ухвалив рішення про звільнення з клубу, повідомляє L'Equipe.

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Керівництво французького "Марселя" найближчим часом оголосить ім'я фахівця, який готуватиме команду до нового сезону. Ігор Тудор провів зустріч із президентом та спортивним директором клубу, під час якої повідомив про бажання достроково розірвати контракт із "Олімпіком".

Маліновський у матчі проти "Лансу". Фото: REUTERS/Johanna Geron

Рішення Тудора

Хорватський наставник очолив "Марсель" лише влітку 2022 року. У сезоні 2022/2023 "Олімпік" боровся за чемпіонський титул у "ПСЖ", але у підсумку посів третє місце в турнірній таблиці Ліги 1. Тренер виявився розчарований цим результатом, але головна причина його відходу полягає в іншому.

Керівництво туринського "Ювентуса" найближчим часом може звільнити Массіміліано Алегрі. Місце наставника "старої синьйори" виявиться вакантним. Саме на цю посаду і претендує Ігор Тудор, котрий свого часу дев'ять років грав за "Ювентус" на позиції захисника.

Поки не відомо, хто замінить Тудора у "Марселі".

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