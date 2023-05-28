Малиновский вышел на замену с "Брестом", но не помог "Марселю" спастись
В рамках 37-го тура французской Лиги 1 "Марсель" дома уступил "Бресту" — 1:2. Руслан Малиновский начал эту игру в запасе и вышел на поле во втором тайме, но результативными действиями не отличился.
Анализ действий игрока сборной Украины в материале Новости.
Малиновский вышел на поле почти сразу после пропущенного гола от Манетти, заменив Гендузи на 58-й минуте. При нем команда сравняла после углового. Забил Мбемба, но удержать даже ничью при родных болельщиках провансальцы не сумели.
Fim de jogo. #OMSB29 1️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/qbBm7INhXz— Olympique de Marseille 🇧🇷 🇵🇹 (@OM_Portugues) May 27, 2023
Украинский хавбек провел на поле 32 минуты. Аналитический портал Sofa Score оценил игру 30-летнего полузащитника в 6,6 балла. А от Whoscored он получил 6,3. Это средние оценки, но ближе к худшим показателям в команде.
27 касаний мяча и 13 потерь
На его счету 27 касаний мяча, 10/18 точных передач (56%), 5 навесов, из которых точных только 2, один удачный отбор и целых 13 потерь мяча.
В этом сезоне чемпионат Франции принял участие в 18 матчах, забил 1 гол и оформил 1 ассист.
Напомним, ранее Руслан говорил, что ему нужно пройти полную подготовку к сезону, чтобы быть лучше и понимать лучшую игру команды.
"Марсель — это большой клуб, нелегко выигрывать сразу. Я могу играть лучше, это очевидно. Но я играл четыре месяца. В следующем сезоне, с полной подготовкой и полной уверенностью я думаю, что сыграю лучше", — считает Малиновский.
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