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Малиновский вышел на замену с "Брестом", но не помог "Марселю" спастись

28 мая 2023 08:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Малиновский вышел на замену с "Брестом", но не помог "Марселю" спастись
Руслан был с мячом 27 раз, но результата не добился. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В рамках 37-го тура французской Лиги 1 "Марсель" дома уступил "Бресту" — 1:2. Руслан Малиновский начал эту игру в запасе и вышел на поле во втором тайме, но результативными действиями не отличился.

Анализ действий игрока сборной Украины в материале Новости.

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Малиновский вышел на поле почти сразу после пропущенного гола от Манетти, заменив Гендузи на 58-й минуте. При нем команда сравняла после углового. Забил Мбемба, но удержать даже ничью при родных болельщиках провансальцы не сумели.

Украинский хавбек провел на поле 32 минуты. Аналитический портал Sofa Score оценил игру 30-летнего полузащитника в 6,6 балла. А от Whoscored он получил 6,3. Это средние оценки, но ближе к худшим показателям в команде.

27 касаний мяча и 13 потерь

На его счету 27 касаний мяча, 10/18 точных передач (56%), 5 навесов, из которых точных только 2, один удачный отбор и целых 13 потерь мяча.

В этом сезоне чемпионат Франции принял участие в 18 матчах, забил 1 гол и оформил 1 ассист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее Руслан говорил, что ему нужно пройти полную подготовку к сезону, чтобы быть лучше и понимать лучшую игру команды.

"Марсель — это большой клуб, нелегко выигрывать сразу. Я могу играть лучше, это очевидно. Но я играл четыре месяца. В следующем сезоне, с полной подготовкой и полной уверенностью я думаю, что сыграю лучше", — считает Малиновский.

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