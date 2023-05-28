Маліновський вийшов на заміну з "Брестом", але не допоміг "Марселю" врятуватись
В рамках 37-го туру французької Ліги 1 "Марсель" вдома поступився "Бресту" — 1:2. Руслан Маліновський розпочав цю гру у запасі й вийшов на поле у другому таймі, але результативними діями не відзначився.
Аналіз дій гравця збірної України в матеріалі Новини.LIVE.
Маліновський вийшов на поле майже одразу після пропущеного голу від Манетті, замінивши Гендузі на 58-й хвилині. При ньому команда зрівняла після кутового. Забив Мбемба, але втримати навіть нічию при рідних вболівальниках провансальці не зуміли.
Fim de jogo.#OMSB29 1️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/qbBm7INhXz— Olympique de Marseille 🇧🇷 🇵🇹 (@OM_Portugues) May 27, 2023
Український хавбек провів на полі 32 хвилини. Аналітичний портал Sofa Score оцінив гру 30-річного півзахисника в 6,6 балів. А від Whoscored він отримав 6,3. Це середні оцінки, але ближче до найгірших показників в команді.
27 дотиків м'яча та 13 втрат
На його рахунку 27 дотиків м'яча, 10/18 точних передач (56%), 5 навісів, з яких точних лише 2, один вдалий відбір та цілих 13 втрат м’яча.
У цьому сезоні чемпіонату Франції взяв участь в 18 матчах, забив 1 гол та оформив 1 асист.
Нагадаємо, раніше Руслан казав, що йому потрібно пройти повну підготовку до сезону, щоб бути кращим і розуміти краще гру команди.
"Марсель — це великий клуб, нелегко вигравати відразу. Я можу грати краще, це очевидно. Але я грав чотири місяці. У наступному сезоні, з повною підготовкою і повною упевненістю я думаю, що зіграю краще", — вважає Маліновський.
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