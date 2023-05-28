Маліновський вийшов на заміну з "Брестом", але не допоміг "Марселю" врятуватись

Руслан був з м'ячем 27 разів, але результату не досягнув. Фото: Reuters

В рамках 37-го туру французької Ліги 1 "Марсель" вдома поступився "Бресту" — 1:2. Руслан Маліновський розпочав цю гру у запасі й вийшов на поле у другому таймі, але результативними діями не відзначився.

Аналіз дій гравця збірної України в матеріалі Новини.LIVE.

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Маліновський вийшов на поле майже одразу після пропущеного голу від Манетті, замінивши Гендузі на 58-й хвилині. При ньому команда зрівняла після кутового. Забив Мбемба, але втримати навіть нічию при рідних вболівальниках провансальці не зуміли.

Український хавбек провів на полі 32 хвилини. Аналітичний портал Sofa Score оцінив гру 30-річного півзахисника в 6,6 балів. А від Whoscored він отримав 6,3. Це середні оцінки, але ближче до найгірших показників в команді.

27 дотиків м'яча та 13 втрат

На його рахунку 27 дотиків м'яча, 10/18 точних передач (56%), 5 навісів, з яких точних лише 2, один вдалий відбір та цілих 13 втрат м’яча.

У цьому сезоні чемпіонату Франції взяв участь в 18 матчах, забив 1 гол та оформив 1 асист.

Нагадаємо, раніше Руслан казав, що йому потрібно пройти повну підготовку до сезону, щоб бути кращим і розуміти краще гру команди.

"Марсель — це великий клуб, нелегко вигравати відразу. Я можу грати краще, це очевидно. Але я грав чотири місяці. У наступному сезоні, з повною підготовкою і повною упевненістю я думаю, що зіграю краще", — вважає Маліновський.

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