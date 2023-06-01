Малиновский будет играть в "Марселе" под руководством нового тренера
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский начнет сезон 2023/2024 под руководством нового тренера. "Марсель" уже ищет наставника.
Игор Тудор принял решение об уходе из клуба, сообщает L'Equipe.
Руководство французского "Марселя" в ближайшее время объявит имя специалиста, который будет готовить команду к новому сезону. Игор Тудор провел встречу с президентом и спортивным директором клуба, во время которой сообщил о желании досрочно расторгнуть контракт с "Олимпиком".
Решение Тудора
Хорватский наставник возглавил "Марсель" только летом 2022-го года. В сезоне 2022/2023 "Олимпик" боролся за чемпионский титул в "ПСЖ", но в итоге занял третье место в турнирной таблице Лиги 1. Тренер оказался разочарован этим результатом, но главная причина его ухода заключается в другом.
Руководство туринского "Ювентуса" в ближайшее время может уволить Массимилиано Аллегри. Место наставника "старой синьоры" окажется вакантным. Именно на эту должность и претендует Игор Тудор, который в свое время девять лет играл за "Ювентус" на позиции защитника.
Пока не известно, кто заменит Тудора в "Марселе".
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