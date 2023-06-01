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Малиновский будет играть в "Марселе" под руководством нового тренера

1 июня 2023 14:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский будет играть в "Марселе" под руководством нового тренера
Игор Тудор во время матча "Марселя". Фото: REUTERS/Johanna Geron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский начнет сезон 2023/2024 под руководством нового тренера. "Марсель" уже ищет наставника. 

Игор Тудор принял решение об уходе из клуба, сообщает L'Equipe

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Руководство французского "Марселя" в ближайшее время объявит имя специалиста, который будет готовить команду к новому сезону. Игор Тудор провел встречу с президентом и спортивным директором клуба, во время которой сообщил о желании досрочно расторгнуть контракт с "Олимпиком". 

Руслан Малиновский
Малиновский в матче против "Ланса". Фото: REUTERS/Johanna Geron

Решение Тудора 

Хорватский наставник возглавил "Марсель" только летом 2022-го года. В сезоне 2022/2023 "Олимпик" боролся за чемпионский титул в "ПСЖ", но в итоге занял третье место в турнирной таблице Лиги 1. Тренер оказался разочарован этим результатом, но главная причина его ухода заключается в другом. 

Руководство туринского "Ювентуса" в ближайшее время может уволить Массимилиано Аллегри. Место наставника "старой синьоры" окажется вакантным. Именно на эту должность и претендует Игор Тудор, который в свое время девять лет играл за "Ювентус" на позиции защитника. 

Пока не известно, кто заменит Тудора в "Марселе". 

Напомним, наставник "Ромы" Жозе Моуринью выбросил медаль и рассказал о своем будущем. 

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