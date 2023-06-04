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Маліновський провалив прощальний матч Тудора у "Марселі"

4 червня 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Маліновський провалив прощальний матч Тудора у "Марселі"
Українець відіграв 80 хвилин але нічим не відзначився. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

В останньому турі французької Ліги 1 "Марсель" на виїзді поступився "Аяччо" з мінімальним рахунком. Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі та відіграв 80 хвилин.

Як оцінили гру українця аналітичні портали у матеріалі Новини.LIVE.

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Руслан Малиновський вийшов у основному складі. Для українця зустріч виявилася складною. Він мав кілька хороших моментів, щоб відзначитися, але він їх упустив. Також Руслан програв практично усі свої дуелі. А наприкінці зустрічі Марсель пропустив і вдруге за сезон програв Аяччо. 

Одна з найгірших оцінок

Цей матч став 23-м для українського півзахисника у складі французької команди. Всього у футболці "Марселя" Руслан відзначився 2 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею, але в цей вечір йому не щастило.

Він тричі пробував пробити по ворота та жодного разу не влучив навіть у створ. За 80 хвилин 42 рази був з м’ячем, показав непоганий відсоток точних передач (79) 23/29, двічі неточно навішував, у 7 епізодах з боротьбою за позицію виграв лише 1 та 10 разів втратив м’яч.

Від Whoscored Руслан отримав одну з найнижчих оцінок 6,5. Аналітичний портал Sofa Score оцінив гру українця в 6,8 балів.

"Марсель" вже точно гарантував собі третє місце у турнірній таблиці, тому поєдинок проти "Аяччо" не мав жодного значення. Проте команді Тудора не вдалося переграти аутсайдера в останній грі тренера у клубі.

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