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Цуренко удивила в игре со Свентек на Ролан Гаррос: что произошло

5 июня 2023 23:07
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Козюк Татьяна
редактор
Матч Цуренко и Свентек: что случилось с украинкой
Украинская теннисистка Леся Цуренко. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В теннисном турнире под названием Ролан Гаррос украинская теннисистка Леся Цуренко досрочно закончила матч 1\8 финала против Иги Свентек. Причина – самочувствие украинки.

Об этом сообщает Суспильное Спорт.

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Известно, что Цуренко была одной из двух представительниц Украины, которым удалось дойти до стадии 1\8 финала на турнире Ролан Гаррос. Национальный рекорд также установила Элина Свитолина.

Впрочем, матч против Свентек закончился для Цуренко при счете 1:5. Произошло это в конце первого сета, когда теннисистка сказала, что не сможет продолжить игру. Матч длился всего 29 минут.

В чем причина

Пока нет официальной информации о причинах досрочного снятия.

Вероятно, спортсменке стало плохо. Ведь во время медицинского тайм-аута Цуренко измеряли давление. Похоже, у нее были проблемы с дыханием.

Информация о чемпионате

Сегодня, 5 июня, состоялся матч 1/8 финала турнира Ролан Гаррос-2023. Он проходит в Париже в период с 28 мая по 11 июня.

В сегодняшнем матче сыграли украинская теннисистка Леся Цуренко и первая ракетка мира Ига Свентек .

Известно, что теннисистки играли год назад на Ролан Гросс в первом круге, а также в нынешнем сезоне в Риме в третьем раунде. Оба матча завершились со счетом 6:2 и 6:0 соответственно.

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