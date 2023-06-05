"Борусія" назвала ціну на Беллінгема: "Реал" такого не очікував

Беллінгем під час матчу Бундесліги дивився в Прімеру. Фото: instagram.com/judebellingham/

У переговорах мадридського "Реала" та дортмундської "Борусії" щодо трансферу англійця Джуда Беллінгема виникла несподівана заковика. Німці хочуть усі гроші, а не міфічні бонуси.

"Борусія" не робить "Реалу" жодних поступок, повідомляє Kicker .

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"Боруссію" не вдається переконати

Джерела близькі до переговорів повідомили, що німці вимагають близько 120 млн. євро основної суми. Але, незважаючи на труднощі, операція по Беллінгему може бути закрита вже наступного тижня. Керівництво "Реала" вже домовилося з футболістом про особистий контракт до літа 2029 року. Тому залишилося лише узгодити з "Боруссією" точну суму трансферу та бонуси.

Зазначимо, що "Борусія" – це важкий перемовник, який зі своїх трансферів завжди вичавлює максимальні суми. Подібне спостерігалося з переходами Османа Дембеле до "Барселони" та Джейдона Санчо до "Манчестер Юнайтед".

Також джерела в офісі "Борусії" повідомили, що близько 60% суми трансферу витратять на трансфери. Наразі клуб активно цікавиться Едсоном Альваресом з "Аяксу" і їм приписують інтерес до українця Віктора Циганкова з Жирони.

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