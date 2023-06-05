"Боруссия" назвала цену на Беллингема: "Реал" такого не ожидал

Беллингем во время матча Бундеслиги смотрис в Примеру. Фото: instagram.com/judebellingham/

В переговорах мадридского "Реала" и дортмундской "Боруссии" по трансферу англичанина Джуда Беллингема возникла неожиданная загвоздка. Немцы хотят все деньги, а не мифичные бонусы.

"Боруссия" не делает "Реалу" никаких уступок, сообщает Kicker.

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"Боруссию" не удается переубедить

Источники близкие к переговорам сообщили, что требуют около 120 млн евро основной суммы. Но, несмотря на возникшие трудности, сделка по Беллингему может быть закрыта уже на следующей неделе. Руководство "Реала" уже договорилось с футболистом о личном контракте до лета 2029 года. Поэтому сейчас осталось согласовать с "Боруссией" точную сумму трансфера и бонусы.

Отметим, что "Боруссия" – это тяжелый переговорщик, который из своих трансферов всегда выдавливает максимальные суммы. Подобное наблюдалось с переходами Османа Дембеле в "Барселону" и Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед".

Также источники в офисе "Боруссии" сообщили, что около 60% от суммы трансфера потратят на трансферы. Сейчас клуб активно интересуется Эдсоном Альваресом из "Аякса" и им приписывают интерес к украинцу Виктору Цыганкову из Жироны.

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