"Боруссия" назвала цену на Беллингема: "Реал" такого не ожидал
В переговорах мадридского "Реала" и дортмундской "Боруссии" по трансферу англичанина Джуда Беллингема возникла неожиданная загвоздка. Немцы хотят все деньги, а не мифичные бонусы.
"Боруссия" не делает "Реалу" никаких уступок, сообщает Kicker.
Мадридцы планировали выкупить полузащитника за 100 млн евро и 20 млн бонусами, но получили отказ.
"Боруссию" не удается переубедить
Источники близкие к переговорам сообщили, что требуют около 120 млн евро основной суммы. Но, несмотря на возникшие трудности, сделка по Беллингему может быть закрыта уже на следующей неделе. Руководство "Реала" уже договорилось с футболистом о личном контракте до лета 2029 года. Поэтому сейчас осталось согласовать с "Боруссией" точную сумму трансфера и бонусы.
Отметим, что "Боруссия" – это тяжелый переговорщик, который из своих трансферов всегда выдавливает максимальные суммы. Подобное наблюдалось с переходами Османа Дембеле в "Барселону" и Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед".
Также источники в офисе "Боруссии" сообщили, что около 60% от суммы трансфера потратят на трансферы. Сейчас клуб активно интересуется Эдсоном Альваресом из "Аякса" и им приписывают интерес к украинцу Виктору Цыганкову из Жироны.
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