Матч Цуренко та Швйонтек: що трапилось з українкою

Українська тенісистка Леся Цуренко. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

У тенісному турнірі під назвою Ролан Гаррос українська тенісистка Леся Цуренко достроково закінчила матч 1\8 фіналу проти Іги Швйонтек. Причина — самопочуття українки.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

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Чим закінчився матч Цуренко-Швйонтек

Відомо, що Цуренко була однією із двох представниць України, кому вдалось дійти до стадії 1\8 фіналу на турнірі Ролан Гаррос. Національний рекорд також встановила Еліна Світоліна.

Утім, матч проти Швйонтек закінчився для Цуренко за рахунку 1:5. Сталось це наприкінці першого сету, коли тенісистка сказала, що не зможе продовжити гру. Матч тривав лише 29 хвилин.

В чому причина

Наразі немає офіційної інформації про причини дострокового зняття.

Ймовірно, спортсменці стало зле. Адже, під час медичного тайм-ауту Цуренко вимірювали тиск. Схоже вона мала проблеми з диханням.

Інформація про чемпіонат

Сьогодні, 5 червня, відбувся матч 1\8 фіналу турніру Ролан Гаррос-2023. Він проходить у Парижі у період з 28 травня по 11 червня.

У сьогоднішньому матчі зіграла українська тенісистка Леся Цуренко та перша ракетка світу Іга Швйонтек.

Відомо, що тенісистки грали рік тому на Ролан Гросс у першому колі, а також у нинішньому сезоні в Римі у третьому раунді. Обидва матчі завершились з рахунком 6:2 та 6:0 відповідно.

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