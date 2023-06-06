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Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

6 червня 2023 09:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця
Руслан Маліновський дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може розпочати сезон 2023/2024 у новій команді. Інтерес до гравця виявляють клуби із чемпіонату Італії.

"Марсель" не утримуватиме півзахисника, якщо отримає вигідну пропозицію щодо його продажу, повідомляє Tutto Mercato.

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Що чекає на Маліновського?

Українського півзахисника "Марселя" можуть продати. Інтерес до нього виявляють відразу кілька клубів з італійської Серії А. Специфіка виступів у цьому чемпіонаті чудово знайома Руслану Маліновському, який довгий час захищав кольори "Аталанти" з Бергамо.

На Маліновського претендує "Монца", яка завершила сезон на 11 місці у турнірній таблиці. Клуб Сільвіо Берлусконі мріє про вихід до єврокубків і готовий витратити великі гроші на посилення складу у літнє трансферне вікно. "Монца" збирається запросити гравців із досвідом виступів у Серії А.

Руслан Малиновський
Маліновський готується вийти на поле. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Італійський клуб готовий запропонувати "Марселю" за Малиновського 15 млн євро. Нещодавно "Олімпік" викупив контракт українця за 10 мільйонів.

У сезоні 2022/2023 Руслан Маліновський зіграв за "Марсель" 22 матчі у всіх турнірах, забив два голи та зробив одну результативну передачу. Після закінчення останнього матчу у Лізі 1 головний тренер "Олімпіка" Ігор Тудор звільнився з клубу.

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