Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може розпочати сезон 2023/2024 у новій команді. Інтерес до гравця виявляють клуби із чемпіонату Італії.
"Марсель" не утримуватиме півзахисника, якщо отримає вигідну пропозицію щодо його продажу, повідомляє Tutto Mercato.
Французький "Марсель" очікують на серйозні зміни під час літнього трансферного міжсезоння. У команди з'явиться новий тренер. Також "Олімпік" значно оновить склад футболістів.
Що чекає на Маліновського?
Українського півзахисника "Марселя" можуть продати. Інтерес до нього виявляють відразу кілька клубів з італійської Серії А. Специфіка виступів у цьому чемпіонаті чудово знайома Руслану Маліновському, який довгий час захищав кольори "Аталанти" з Бергамо.
На Маліновського претендує "Монца", яка завершила сезон на 11 місці у турнірній таблиці. Клуб Сільвіо Берлусконі мріє про вихід до єврокубків і готовий витратити великі гроші на посилення складу у літнє трансферне вікно. "Монца" збирається запросити гравців із досвідом виступів у Серії А.
Італійський клуб готовий запропонувати "Марселю" за Малиновського 15 млн євро. Нещодавно "Олімпік" викупив контракт українця за 10 мільйонів.
У сезоні 2022/2023 Руслан Маліновський зіграв за "Марсель" 22 матчі у всіх турнірах, забив два голи та зробив одну результативну передачу. Після закінчення останнього матчу у Лізі 1 головний тренер "Олімпіка" Ігор Тудор звільнився з клубу.
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