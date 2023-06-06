Ярмолюк перешел в основу "Брентфорда": будет играть против Зинченко и Мудрика

Украинец Ярмолюк празднует забитый мяч. Фото: Брентфорд

Украинский хавбек английского "Брентфорта" Егор Ярмолюк после проведенного сезона в "Брентфорде Б" официально переведен в основную команду. Тренерский штаб принял такое решение несмотря на травмы во второй половине сезона.

В прошлом сезоне в активе украинца всего 16 матчей, сообщает официальный сайт клуба.

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Ярмолюк вместе с партнерами по команде. Фото: Брентфорд

Первый сезон мог бы стать удачнее

Прошлым летом как гром среди ясного неба прозвучала информация о трансфере Ярмолюка из "Днепра-1" в "Брентфорд" за 1,6 млн евро. Затем эмоции улеглись, когда украинец попал в дубль. В общем, украинский хавбек отыграл во второй команде 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал два ассиста.

8 ноября 2022 года состоялся ожидаемый дебют Ярмолюка за основную команду. В 1/16 Кубка английской лиги против "Гиллингема" украинец вышел на 72-й минуте, и произвел хорошее впечатление, отдав несколько острых передач.

Во второй половине сезоне Ярмолюку мешали травмы, из-за которых он также не помог сборной U19 в отборе на чемпионат Европы-2023.

По словам главного тренера "Брентфорда Б" Нила Макфарлейна, Ярмолюк отлично себя показывал до травмы и заслужил перевод в основную команду.

"У него действительно был отличный отрезок в нашей команде с точки зрения формы до того, как, к сожалению, получил травму. Он тогда играл на очень высоком уровне. Желаем ему удачи в новом сезоне с первой командой", — сказал Макфарлейн об Ярмолюке.

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