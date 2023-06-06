Ярмолюк перейшов в основу "Брентфорда": гратиме проти Зінченка та Мудрика

Українець Ярмолюк святкує забитий м'яч. Фото: Брентфорд

Українського хавбека англійського "Брентфорту" Єгора Ярмолюка після проведеного сезону в "Брентфорді Б" офіційно перевели в основну команду. Тренерський штаб ухвалив таке рішення попри травми у другій половині сезону.

Минулого сезону в активі українця лише 16 матчів, повідомляє офіційний сайт клубу .

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Зазначимо, що "Брентфорт Б" це фактично команда U23, де грають і розвиваються придбані таланти. При цьому клуб не має своєї дитячої академії.

Ярмолюк разом із партнерами по команді. Фото: Брентфорд

Перший сезон міг би стати вдалим

Минулого літа як грім серед ясного неба прозвучала інформація про трансфер Ярмолюка з "Дніпра-1" до "Брентфорду" за 1,6 млн євро. Потім емоції вщухли, коли українець потрапив у дубль. Загалом, український хавбек відіграв у другій команді 16 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.

8 листопада 2022 року відбувся очікуваний дебют Ярмолюка за основну команду. У 1/16 Кубка англійської ліги проти "Гіллінгема" українець вийшов на 72-й хвилині і справив гарне враження, віддавши кілька гострих передач.

У другій половині сезону Ярмолюку заважали травми, через які він також не допоміг збірній U19 у відборі чемпіонату Європи-2023.

За словами головного тренера "Брентфорда Б" Ніла Макфарлейна, Ярмолюк чудово показував себе до травми і заслужив переведення в основну команду.

"У нього справді був відмінний відрізок у нашій команді з погляду форми до того, як, на жаль, отримав травму. Він тоді грав на дуже високому рівні. Бажаємо йому удачі в новому сезоні з першою командою", — сказав Макфарлейн про Ярмолюка.

Нагадаємо, українцю Михайлу Мудрику доведеться піти з "Челсі" через Гаррі Кейна.

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