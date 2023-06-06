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Цыганков определился с планами на следующий сезон: где будет играть украинец

6 июня 2023 11:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков определился с планами на следующий сезон: где будет играть украинец
Виктор Цыганков выходит на поле. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский футболист Виктор Цыганков может остаться в испанской "Жироне". Каталонский клуб хочет сохранить игрока в составе еще как минимум на сезон. 

В "Жироне" уверены, что через год смогут выгодно продать Цыганкова, сообщает Mundo Deportivo

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Виктор Цыганков стал одним из открытий сезона 2022/2023. "Жирона" заплатила "Динамо" пять миллионов евро за 25-летнего футболиста. Киевский клуб получит половину средств от последующей перепродажи полузащитника. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Будущее Цыганкова 

Именно поэтому каталонский клуб не спешит продавать футболиста. В "Жироне" заявляют, что предложений по хавбеку не поступало, хотя, согласно другим источникам, они точно были. Ни один из запросов по Цыганкову не удовлетворяет финансовые аппетиты руководства клуба. "Жирона" не продаст Виктора дешевле, чем за 25 млн евро. Такие деньги за игрока пока никто не предлагал. 

В сезоне 2022/2023 украинский полузащитник записал на свой счет шесть результативных передач и три забитых мяча в испанской Ла Лиге. Руководство "Жироны" уверено, что следующий сезон станет еще более удачным для игрока, и тогда его можно будет выгодно продать. Сам Цыганков тоже склоняется к мысли о том, чтобы провести в каталонской команде еще один год. 

Напомним, украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Гарри Кейна.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться в итальянскую Серию А. 

В английской Премьер-лиге будет играть еще один украинский футболист. 

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