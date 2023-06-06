Циганков визначився із планами на наступний сезон: де гратиме українець

Віктор Циганков виходить на поле. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Український футболіст Віктор Циганков може залишитись в іспанській "Жироні". Каталонський клуб хоче зберегти гравця у складі ще як мінімум на сезон.

У "Жироні" впевнені, що за рік зможуть вигідно продати Циганкова, повідомляє Mundo Deportivo.

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Віктор Циганков став одним із відкриттів сезону 2022/2023. "Жирона" заплатила "Динамо" п'ять мільйонів євро за 25-річного футболіста. Київський клуб отримає половину коштів від наступного перепродажу півзахисника.

Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Майбутнє Циганкова

Саме тому каталонський клуб не поспішає продавати футболіста. У "Жироні" заявляють, що пропозицій щодо хавбека не надходило, хоча, згідно з іншими джерелами, вони точно були. Жоден із запитів щодо Циганкова не задовольняє фінансові апетити керівництва клубу. "Жирона" не продасть Віктора дешевше, ніж за 25 млн євро. Такі гроші за гравця поки що ніхто не пропонував.

У сезоні 2022/2023 український півзахисник записав на свій рахунок шість результативних передач і три забиті м'ячі в іспанській Ла-Лізі. Керівництво "Жирони" впевнене, що наступний сезон стане ще більш вдалим для гравця, і тоді його можна буде вигідно продати. Сам Циганков також схиляється до думки, щоб провести в каталонській команді ще один рік.

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