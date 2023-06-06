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У Новій Каховці затопило відомий футбольний стадіон: фото, що шокують

6 червня 2023 12:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
У Новій Каховці затопило відомий футбольний стадіон: фото, що шокують
Стадіон "Енергії" до вторгнення. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Новій Каховці через підрив ГЕС пішов під воду місцевий футбольний стадіон "Енергія". Від арени, яку до 24 лютого 2022 року хотіли реконструювати, залишилися лише трибуни.

У мережі з'явилися фото затопленої арени, повідомляє портал Новини LIVE.

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З'явилися фото з Нової Каховки, де російські військові підірвали гідроелектростанцію та греблю. Внаслідок цих дій рівень води піднявся на 10 метрів і почалася евакуація місцевого населення. Очікується, що рівень води підніметься ще більше. Під загрозою підтоплення десятки населених пунктів.

Внаслідок розливу Дніпра майже пішов під воду футбольний стадіон "Енергія", на якому однойменна команда виступала у Другій лізі до початку повномасштабного вторгнення. Також арену використала сімферопольська "Таврія", що переїхала з Криму.

Стадіон "Енергія" збудували 1954-го року для клубу, в якому грали робітники Каховської ГЕС. Арена вміщала 4 тисячі осіб, і перед російським вторгненням планувалася її реконструкція.

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