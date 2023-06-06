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Свитолина против Соболенко: прогноз на 1/4 Ролан Гаррос

6 июня 2023 12:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свитолина против Соболенко: прогноз на 1/4 Ролан Гаррос
Элина Свитолина радуется победе. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская спортсменка Элина Свитолина встретится с Ариной Соболенко из Беларуси в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису. Мнения экспертов о фаворите этого противостояния разделились. 

Свитолина оказалась в шаге от исторического рекорда, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Во вторник, шестого июня, состоится четвертьфинальный поединок на "Ролан Гаррос", который может оказаться историческим для украинского тенниса. Элина Свитолина (192 место в рейтинге WTA) сыграет против Арины Соболенко (второе место в рейтинге WTA). 

Элина Свитолина
Свитолина после победы над Блинковой. Скриншот YouTube

Ставки и прогнозы на игру Свитолина — Соболенко

Перед стартом турнира мало кто мог подумать, что Элина Свитолина сумеет добраться до четвертьфинала. Украинка родила первенца восемь месяцев назад и продолжает набирать форму. 28-летняя спортсменка проделала сложный путь к 1/4 Ролан Гаррос. Она выбила из турнира двух фавориток — Анну Блинкову и Дарью Касаткину. Свитолиной все еще не хватает формы, но она побеждает за счет мотивации и силы воли. 

Арина Соболенко
Арина Соболенко отбивает мяч. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Арина Соболенко на пути к четвертьфиналу обыграла украинку Марту Костюк, свою соотечественницу Шиманович, россиянку Рахимову и американку Стивенс. Спортсменка из Беларуси является победительницей Australian Open. 

Свитолина никогда не доходила до полуфинала Роман Гаррос, но трижды играла в четвертьфиналах (последний раз в 2020 году — Ред.). Она дважды сражалась с Соболенко и один раз брала верх над соперницей. 

Большинство экспертов называют Соболенко фаворитом игры. На ее победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,24. Успех Свитолиной оценивается коэффициентом 4,39. Победа спортсменки из Беларуси с форой (-5) оценена в 1.83, а фора (+5) на победу Свитолиной — в 1.95. 

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