Світоліна проти Соболенко: прогноз на 1/4 Ролан Гаррос

Еліна Світоліна радіє перемозі. Скріншот YouTube

Українська спортсменка Еліна Світоліна зустрінеться з Аріною Соболенко з Білорусі у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Думки експертів про лідера цього протистояння розділилися.

Світоліна опинилася за крок від історичного рекорду, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 6 червня, відбудеться чвертьфінальний поєдинок на "Ролан Гаррос", який може виявитися історичним для українського тенісу. Еліна Світоліна (192 місце у рейтингу WTA) зіграє проти Аріни Соболенко (друге місце у рейтингу WTA).

Світоліна після перемоги над Блінковою. Скріншот YouTube

Ставки та прогнози на гру Світоліна — Соболенко

Перед стартом турніру мало хто міг подумати, що Еліна Світоліна зуміє дістатися чвертьфіналу. Українка народила первістка вісім місяців тому і продовжує набирати форму. 28-річна спортсменка пройшла складний шлях до 1/4 Ролан Гаррос. Вона вибила з турніру двох фавориток — Анну Блінкову та Дарину Касаткіну. Світоліною все ще не вистачає форми, але вона перемагає шляхом мотивації та сили волі.

Аріна Соболенко відбиває м'яч. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Аріна Соболенко на шляху до чвертьфіналу обіграла українку Марту Костюк, свою співвітчизницю Шиманович, росіянку Рахімову та американку Стівенс. Спортсменка з Білорусі є переможницею Australian Open.

Світоліна ніколи не доходила до півфіналу Роман Гаррос, але тричі грала у чвертьфіналах (останнього разу 2020 року — Ред.). Вона двічі билася з Соболенко й один раз перемогла суперницю.

Більшість експертів називають Соболенко фаворитом гри. На її перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,24. Успіх Світоліної оцінюється коефіцієнтом 4,39. Перемогу спортсменки з Білорусі з форою (-5) оцінено о 1.83, а фору (+5) на перемогу Світоліною — 1.95.

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