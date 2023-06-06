Світоліна проти Соболенко: прогноз на 1/4 Ролан Гаррос
Українська спортсменка Еліна Світоліна зустрінеться з Аріною Соболенко з Білорусі у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Думки експертів про лідера цього протистояння розділилися.
Світоліна опинилася за крок від історичного рекорду, повідомляє портал Новини.LIVE.
У вівторок, 6 червня, відбудеться чвертьфінальний поєдинок на "Ролан Гаррос", який може виявитися історичним для українського тенісу. Еліна Світоліна (192 місце у рейтингу WTA) зіграє проти Аріни Соболенко (друге місце у рейтингу WTA).
Ставки та прогнози на гру Світоліна — Соболенко
Перед стартом турніру мало хто міг подумати, що Еліна Світоліна зуміє дістатися чвертьфіналу. Українка народила первістка вісім місяців тому і продовжує набирати форму. 28-річна спортсменка пройшла складний шлях до 1/4 Ролан Гаррос. Вона вибила з турніру двох фавориток — Анну Блінкову та Дарину Касаткіну. Світоліною все ще не вистачає форми, але вона перемагає шляхом мотивації та сили волі.
Аріна Соболенко на шляху до чвертьфіналу обіграла українку Марту Костюк, свою співвітчизницю Шиманович, росіянку Рахімову та американку Стівенс. Спортсменка з Білорусі є переможницею Australian Open.
Світоліна ніколи не доходила до півфіналу Роман Гаррос, але тричі грала у чвертьфіналах (останнього разу 2020 року — Ред.). Вона двічі билася з Соболенко й один раз перемогла суперницю.
Більшість експертів називають Соболенко фаворитом гри. На її перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,24. Успіх Світоліної оцінюється коефіцієнтом 4,39. Перемогу спортсменки з Білорусі з форою (-5) оцінено о 1.83, а фору (+5) на перемогу Світоліною — 1.95.
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